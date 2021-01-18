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TFF, Göksel Gümüşdağ'ın PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı

Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, hafta sonunda oynanan Demir Grup Sivasspor karşılaşmasındaki talimatlara aykırı hareketi nedeniyle, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.

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Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk müşavirliği, Süper Lig'in 19'uncu haftasında oynanan 2 karşılaşmada yaşanan olaylardan ötürü PFDK'ya sevk kararı aldı. Alınan kararlar şu şekilde açıklandı:

“İttifak Holding Konyaspor Kulübü'nün 16.01.2021 tarihinde oynanan Konyaspor-Göztepe A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/3 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- Medipol Başakşehir FK Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın 16.01.2021 tarihinde oynanan Başakşehir-Sivasspor Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/3 maddesi uyarınca 18.01.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.”

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