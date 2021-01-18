TFF, Göksel Gümüşdağ'ın PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı

Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, hafta sonunda oynanan Demir Grup Sivasspor karşılaşmasındaki talimatlara aykırı hareketi nedeniyle, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.Abone ol
Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk müşavirliği, Süper Lig'in 19'uncu haftasında oynanan 2 karşılaşmada yaşanan olaylardan ötürü PFDK'ya sevk kararı aldı. Alınan kararlar şu şekilde açıklandı:
“İttifak Holding Konyaspor Kulübü'nün 16.01.2021 tarihinde oynanan Konyaspor-Göztepe A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/3 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
2- Medipol Başakşehir FK Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın 16.01.2021 tarihinde oynanan Başakşehir-Sivasspor Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/3 maddesi uyarınca 18.01.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.”