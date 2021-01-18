İstihbarat Daire Başkanlığını ele geçirme girişimine ceza yağdı! Aralarında 'Fuat Avni' de var

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Emniyet İstihbarat Dairesi'nin işgali davasında yargılanan 17 sanıktan 'Fuat Avni' adlı hesabın kullanıcıları eski Başbakanlık uzmanı Mustafa Koçyiğit ile İstihbarat Daire Başkanlığı eski çalışanı Bülent Günay, müebbet hapis; diğer sanıklar, çeşitli yıllarda hapis cezasına çarptırıldı.

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Ankara 22'nci Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, sanıklar ve avukatları katıldı. Sanıklar, duruşmada son savunmalarını yaptı. Mahkeme heyeti 'Fuat Avni' adlı Twitter hesabından örgüt lehine paylaşımlarda bulundukları iddia edilen eski Başbakanlık personeli Mustafa Koçyiğit ile İstihbarat Daire Başkanlığı eski çalışanı Bülent Günay’a, 'Anayasal düzeni ihlale teşebbüs' ve 'devletin gizli kalması gereken bilgilerini casusluk amacıyla açıklamak' suçlarından müebbet ve 25'er yıl hapis cezası verdi.

Sanık Haşim Türker'e, 'anayasal düzeni ihlale teşebbüse yardım' suçundan 16 yıl 6 ay, aynı suçtan eski Emniyet Müdürü Akif Güngör ile eski mühendisler Nushet Şehmus Mungan, Ahmet Özkan Özalp, Muhammet Serhat Al, Hamdi Özdere ve Hasan Demir'e 13 yıl 4'er ay hapis cezası verildi. 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan Eyüp Liste'ye 10 yıl 6 ay, Gazi Topal, Murat Ahmetoğlu, Reşat Arıkan, Abdullah Öner'e 8 yıl 1 ay 15'er gün, Mahmut Orak, Nazmi Mert ve Yusuf Ziya Sarı’ya ise 7 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.

İddianame

İddianamede, sanıkların darbe girişimi sırasında örgütlü şekilde silahlanma arayışına girdikleri, darbe girişiminin yönetici kadrosu olan 'yurtta sulh konseyi' mensuplarından Mehmet Partigöç ile irtibatlı oldukları, darbe girişimi sırasında örgütün amaç ve faaliyetleri kapsamında İstihbarat Daire Başkanlığını ele geçirme ve darbe girişimi süresince bütün Türkiye'de istihbarat fonksiyonlarını işlevsiz hale getirmeye çabaladıklarına dikkat çekilmişti.