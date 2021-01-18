İlteber ne demek tarihteki yeri ve önemi İlteber kimdir?

Uyanış Büyük Selçuklu Emir İlteber karakteri merak ediliyor. TRT'nin dizisinde geçen kelimeler sıklıkla araştırılıyor. Peki ama ilteber ne demek? İlteberin kelime anlamı nedir? İşte İlteber Bey hakkında bilgiler!

Abone ol

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi TRT1'de yayınlanmaya devam ediyor. Her pazartesi Selçuklu ile ilgili kelimeler araştırılıyor. İzleyiciler ilteber kelimesinin anlamını araştırmaktadır.

İlteber ne demek?

İlteber, Türk Kağanlığı ve Hazar Kağanlığı'nın siyasi hiyerarşisinde kendisine vergi toplama ve bunun belirli bir miktarını Türk kağanına ödeme görevi bulunan boy başkanlarına verilen addır. Bu terime ilk kez, 680'de Kuzey Kafkasya Hunları'nda rastlanmaktadır.

Emir İlteber Bey kimdir?

Emir İlteber karakteri Taner Turan tarafından canlandırılmaktadır. Taner Turan 17 Aralık 1969 da Erzurum da dünyaya gelmiştir. Taner Turan 2018 de Nebahat Nalan Höke evlenerek bir kez daha dünya evine girmiştir. Eskişehir’de Tiyatro eğitimini tamalayan Taner Turan Bursa Devlet Tiyatrosunun aktif oyuncularındandır. Dadı dizisi ile tiyatro sahnelerinden dizi sahnelerine geçi yapan Taner Turan Paramparça ve Kurtlar Vadisi Pusu gibi bir çok dizide de yer almıştır. Ezel dizisi ile tanınmaya başlayan Taner Turan son olarak Kuruluş Osman ve Kimse Bilmez dizilerinde yer almıştır.