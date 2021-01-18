Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan: Twitter'den güzel bir haber bekliyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Facebook ve Instagram'ın, Türkiye'de temsilcilik açacaklarını bildirdiklerini belirterek, "Temsilcilerini bildirmeyen Twitter ve diğer ağlardan da benzer ve güzel bir haber bekliyoruz." ifadesini kullandı.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter ve Yaay hesaplarından yaptığı paylaşımda, reklam yasağı uygulamasına bir gün kala vatandaşlara güzel bir haber vermek istediğini bildirdi.

Sayan, "Facebook ve Instagram da 1 Ekim 2020'de yürürlüğe giren 7253 sayılı Kanuna uyarak ülkemizde temsilcilik açacaklarını bildirdiler. Temsilcilerini bildirmeyen Twitter ve diğer ağlardan da benzer ve güzel bir haber bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Facebook ve Instagram'ın, Türkiye'de de 30'ar milyonu aşkın kullanıcılarının olduğunu belirten Sayan, sosyal ağların Türkiye'de temsilci bulundurmalarıyla taklit hesap, taciz, siber zorbalık, kişilik hakları ihlali gibi olumsuz davranışlara karşı vatandaşların muhatap bulabileceklerini vurguladı.

Kanunun getirdiği reklam yasağı ya da bant daraltmayı "özgürlüğe müdahale" olarak görmenin adil olmadığını ifade eden Sayan, birincil amacın vatandaşların başvuru ve cevap alma özgürlüklerini korumak olduğuna dikkati çekti.

Sosyal ağların hayatın gerçeği ve ülkenin misafiri olduğunu belirten Sayan, şunları kaydetti:

"Siz de benim gibi Twitter ve diğer sağlayıcıların ülkemizde hizmetlerine kesintisiz devam etmesini istiyorsanız sesinizi yükseltin ve çağrı yapın. Avrupa'da olduğu gibi Türkiye'nin kanunlarına da uymaları şart. Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan'ın sözlerini dikkatle okuyalım. 'Veriyi elinde tutanlar, demokrasiyi de hukuku da her türlü hak ve özgürlüğü de hiçe sayarak kendi dijital diktatörlüklerini kurabiliyorlar. Bu, hiçbirimizin görmezden gelemeyeceği kadar büyük bir tehdittir.' Son günlerde dünyada yaşananları düşünürseniz, bu sözlerin önemi daha iyi anlaşılıyor. Biz kendi kanatlarımızla yükselmeye, siber vatanı, dijital sınırlarımızı korumaya devam edeceğiz. Bütün vatandaşlarımızdan, hem bu mücadeleye hem de yerli uygulamalara destek bekliyoruz."