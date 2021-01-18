2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2021-YKS) yapılacağı tarih belli oldu! 26-27 Haziran 2021
ÖSYM, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2021-YKS) yapılacağı tarihi açıkladı.... İste üniversiteye giriş sınav tarihleri...Abone ol
ÖSYM Başkanı Prof Dr. Halis Aygün, üniversite sınav takvimini açıkladı. Aygün, "2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacaktır." dedi.
📌2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecektir— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) January 18, 2021
📌Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran,
📌Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacaktır
Adaylarımıza başarılar dilerim.#YKS2021 pic.twitter.com/pbAdtuUCCO
İşte ÖSYM'nin 2021 yılı sınav takvimi...