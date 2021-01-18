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2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2021-YKS) yapılacağı tarih belli oldu! 26-27 Haziran 2021

ÖSYM, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2021-YKS) yapılacağı tarihi açıkladı.... İste üniversiteye giriş sınav tarihleri...

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ÖSYM Başkanı Prof Dr. Halis Aygün, üniversite sınav takvimini açıkladı. Aygün, "2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacaktır." dedi.

İşte ÖSYM'nin 2021 yılı sınav takvimi...

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