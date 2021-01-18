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Sergey Lavrov açıkladı: Çavuşoğlu yakında Moskova’ya gelecek

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, düzenlediği yıllık basın toplantısınında "Çavuşoğlu yakında Moskova’ya gelecek." bilgisini paylaştı.

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, geçen senenin Rus diplomasisi bakımından öne çıkan olaylarının değerlendirmesini yapacağını yıllık büyük basın toplantısını düzenledi. Dağlık Karabağ, Suriye, Rus muhalif Navalnıy, ABD'deki olaylarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Lavrov, Türk mevkidaşı Çavuşoğlu'nun yakında Rusya'ya gideceğini açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanı’nın büyük basın toplantısı bu sene pandemi nedeniyle ilk defa video-konferans şeklinde düzenlendi.

Lavrov’un her sene, yeni yılın ilk haftalarında düzenlediği basın toplantısı televizyonlardan canlı yayınlanıyor ve 1.5-2 saat sürüyor.

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