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Olay yeri Trabzon! Kayıtlara ‘kaza’ diye geçen olayda cinayet şüphesi

Demirören Haber Ajansı

TRABZON'un Tonya ilçesinde 1,5 yıl önce şarampole devrilip evin duvarına çarpan cipte hayatını kaybeden sürücü Osman Öztürk'ün otopsisinde, başına mermi isabet ettiği ortaya çıktı. 

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15 Ağustos 2019'da Tonya ilçesi Büyük Mahalle Lazu mezrasında meydana gelen olayda bayram ziyareti için Tonya'ya gelen evli ve 3 çocuk babası Osman Öztürk yönetimindeki 61 KU 759 plakalı cip, 10 metre yükseklikten şarampole devrilip, yamaçtaki evin duvarına çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Osman Öztürk'ün hayatını kaybettiği tespit edildi. Kazada yaralanan akraba oldukları belirlenen Bayram (46), Firgane (55) ve Muhammet Altuntaş (49) ise kentteki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.

Kazada hayatını kaybeden ve otopside başında mermi girişi tespit edilen Osman Öztürk ile ilgili cinayet şüphesi üzerine soruşturma genişletildi. Savcılık çok yönlü soruşturma yürütürken, Adli Tıp Kurumu raporlarının da detaylıca incelemeye alındığı öğrenildi.

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