BB Erzurumspor konuk olduğu Kasımpaşa'yı devirdi

BB Erzurumspor, konuk olduğu Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. BB Erzurumspor'a galibiyeti getiren golleri 31'de Cenk Ahmet Alkılıç ve 68'de Ricardo Gomes attı. Kasımpaşa'nın sayısını 73'te Isaac Thelin kaydetti. Kasımpaşa'da Derrick Luckassen, 90+1'de kırmızı kart gördü. BB Erzurumspor, puanını 16'ya çıkarırken; Kasımpaşa ise 22 puanda kaldı.Abone ol
16. dakikada Emrah Başsan'ın soldan kullandığı serbest vuruşta Schwechlen'in kafayla indirdiği topa Teikeu röveşata vuruşu yaptı ancak meşin yuvarlak kalecide kaldı.
27. dakikada Emrah'ın soldan kullandığı kornerde Da Costa topa kafayı vurdu. Kaleci Ramazan Köse meşin yuvarlağı son anda çeldi.
31. dakikada Erzurumspor öne geçti. Murat Uçar'ın yerden ortasında kalecinin ayağıyla müdahale ettiği top Cenk Ahmet Alkılıç'ın önünde kaldı. Cenk Ahmet müsait pozisyonda topu ağlara gönderdi: 0-1
39. dakikada soldan Varga'nın ortasında kaleciyle karşı karşıya kalan Thelin'in şutunda kaleci Szumski topu çeldi ancak meşin yuvarlak tekrar altıpasın içinde Thelin'in önünde kaldı. İsveçli oyuncunun şutunda top üst direkten döndü.
Mücadelenin ilk yarısı Erzurumspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
56. dakikada Hajradinovic'in pasında topla ceza sahası dışı sol çaprazda buluşan Varga şutunu çekti ancak kaleci Szumski meşin yuvarlağı çeldi.
68. dakikada Erzurumspor farkı 2'ye çıkardı. Ricardo Gomes, Cenk Ahmet Alkılıç'ın sağdan ortasında topu ağlarla buluşturdu: 0-2
73. dakikada Kasımpaşa farkı 1'e indirdi. Sağdan Hajradinovic'in kullandığı serbest vuruşta Ricardo Gomes'in kafasından seken top Thelin'in önünde kaldı. İsveçli oyuncu müsait durumda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2
76. dakikada sağdan çizgiye inen Ricardo Gomes'in ortasında topla buluşan Chahechouhe'nun vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
Karşılaşma konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Kasımpaşa: 1 - 2 :BB Erzurumspor
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mehmet Metin, Mehmet Kısal
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Evren Eren Elmalı (Dk. 46 Hajradinovic), Yusuf Erdoğan, Aytaç Kara, Doğucan Haspolat (Dk. 72 Anıl Koç), Varga, Hodzic, Thelin
BB Erzurumspor: Szumski, Mehmet Murat Uçar, Teikeu, Da Costa, Schwechlen, Petrus Boumal, Omolo, Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 80 Novikovas), Chahechouhe (Dk. 80 Donald), Emrah Başsan (90+2 Ömer Şişmanoğlu), Ricardo Gomes (Dk. 80 Oltan Karakullukçu)
Goller: Dk. 31 Cenk Ahmet Alkılıç, Dk. 68 Ricardo Gomes (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 73 Thelin (Kasımpaşa)
Kırmızı kart: Dk. 90+1 Luckassen (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Dk. 66 Yusuf Erdoğan, Dk. 84 Varga, Dk. 90+4 Hajradinovic (Kasımpaşa), Dk. 64 Chahechouhe, Dk. 71 Petrus Boumal, Dk. 86 Szumski, Dk. 89 Oltan Karakullukçu (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)