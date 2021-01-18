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Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (18 Ocak 2021)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 24.161'e çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. 24 saatlik verilere göre; 749'u semptomatik olmak üzere 5 bin 862 yeni vaka tespit edildi. Türkiye'deki toplam vaka sayısı ise 2.392.963'e yükseldi.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 164 kişi daha hayatını kaybetti.

Bugünkü iyileşen sayısı 8 bine yaklaştı
Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 7 bin 905 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 270 bin 769'a yükseldi. Toplam test sayısı 27 milyon 523 bin 423'e, ağır hasta sayısı ise 2 bin 183'e düştü. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 5,1 oldu.

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