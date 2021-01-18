BIST 1.557
DOLAR 7,50
EURO 9,06
ALTIN 442,41
HABER /  GÜNCEL

Anayasa Mahkemesinden maddi hasarlı trafik kazalarıyla ilgili yeni karar

Trafik kazası geçirip araçlarında oluşan hasara ilişkin değer kaybı tazminatı almak isteyenlere yönelik Anayasa Mahkemesinden önemli karar çıktı.

Abone ol

Anayasa Mahkemesinin kararı doğrultusunda trafik kazası geçiren vatandaşların araçta oluşan hasara ilişkin değer kaybı tazminatları yeniden düzenlenmek durumunda kalacak.

Bir önceki mevzuat gereği 'genel şartlar' kural olarak belirleyiciydi. Anayasa Mahkemesi, sigortalıların aleyhine olan bu hükmü 90 ve 92. maddeleri oy birliği ile iptal ederek karara bağladı. Böylelikle sigorta şirketlerinin tazminat sorumluluğu vatandaş lehine karara bağlanmış oldu.

Ek olarak daha önce yüksek kilometreli araçlarda dikkate alınmayan değer kaybı bu iptal kararı ile beraber artık dikkate alınmak durumunda kalıyor. Bir başka örnek de trafik kazasında hayatını kaybeden kişilerin desteğinden yoksun kalanların tazminat hakları konusunda... Kararla artık destekten yoksun kalan kişiler, sigorta şirketlerinden daha fazla tazminat talep edebilecek. Bu karar, aynı zamanda açılmış ve devam eden davalara da uygulanabilecek. Vatandaşlar, böylece sigorta hukukunda uzman avukatlar aracılığı ile haklarını böylelikle arayabilecek. 

Konunun gündeme getirilmesi tüketici için son derece önemli. Bir çok vatandaşımız iptal edilen mevzuatın farkında olamayabiliyor. Farkında olsa dahi hukuk tekniği gereği kararda iptal edilen maddenin lehe yansımasının ne olduğunu bilemeyebiliyor. Bu noktada vatandaşı bilinçlendirmekte avukatın asli görevlerinden birisi olan kamu görevi icrası taşıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Olay yeri Trabzon! Kayıtlara ‘kaza’ diye geçen olayda cinayet şüphesi
2 terörist daha teslim oldu
DSÖ: Zengin ülkelere milyonlarca, bir yoksul ülkeye 25 doz aşı
Korona nedeniyle ertelenen sınavların yapılacağı tarihler belli oldu! ÖSYM açıkladı
Lavrov'dan Batı dünyasına Navalnıy tepkisi
İstihbarat Daire Başkanlığını ele geçirme girişimine ceza yağdı! Aralarında 'Fuat Avni' de var
e okul öğrenci girişi yap 2021 karne notları sorgulama
Bakan Murat Kurum’dan 'Can dostlarımız için' paylaşımı
Kayserispor, Uğur Demirok'u transfer etti
İlteber ne demek tarihteki yeri ve önemi İlteber kimdir?
Yorumlar