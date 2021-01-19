BIST 1.557
DOLAR 7,48
EURO 9,03
ALTIN 441,61
HABER /  DÜNYA

ABD'de Trump yanlısı silahlı gruplar sokaklara indi

ABD'nin Virginia eyaletinde Trump yanlısı silahlı gruplar Lobi Günü nedeniyle sokaklara indi.

Abone ol

Virginia eyaletinin başkenti Richmond'da elleri silahlı grupların yürüyüşü, ülkede tansiyonun yükselmesine sebep oldu.

Silahlı gruplar, Anayasanın 2'nci maddesinde yer alan "silah kullanabilme özgürlüğünü kaybetmemek" için eyaletin Genel Kurul toplantısının başlangıcında Eyalet Meclis binasının yakınlarında toplandı. Silahlı gruplar, her sene eyalette silahlanmaya yönelik kısıtlamaların getirilmesine engel olmak amacı ile sokağa inerek, meclis üyelerine buna karşı olduklarını göstermeye çalışıyor.

Gerginlik sürerken bu gösteriler tepkilere neden oldu
Başkent Washington DC'de bulunan Kongre binasına 6 Ocak'ta ABD Başkanı Donald Trump destekçilerinin baskın düzenlenmesinin ardından tüm eyaletlerde meclis binaları koruma altına alındı. Silahlı grupların ülkede devam eden gerginliğe rağmen Virginia'da sokağa inmesi ise tepkilere neden oldu.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ise geçtiğimiz günlerde, ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden'ın 20 Ocak'taki yemin töreni öncesi 6 Ocak'takine benzer olayların diğer eyaletlerin meclis binalarında da yaşanabileceği uyarısında bulunmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe Ankaragücü maçı golleri ve geniş özeti
Konya'da pazarcı esnafı arasında bıçaklı kavga 4 yaralı
Kılıçdaroğlu'nun skandal sözlerine Mahir Ünal'dan sert tepki
Kütahya Simav'da soğuk hava gölü dondurdu
Donald Trump'ın talimatından sonra ABD'nin Somali'deki askerleri geri çekildi
Kayseri'de bir çocuk doğum gününde feci şekilde hayatını kaybetti
İstanbul'da kar nedeniyle kaza yapanlar oto sanayi sitelerine akın ettiler
ABD'de Kongre binası, güvenlik tehdidi nedeniyle kapatıldı
DSÖ'den aşı açıklaması: Dünya ahlaki başarısızlığın eşiğinde
Koronavirüsü atlatanlarla ilgili şoke eden araştırma
Yorumlar 1 yorum