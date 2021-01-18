İstanbul'da kar nedeniyle kaza yapanlar oto sanayi sitelerine akın ettiler

İSTANBUL'da kar nedeniyle kaza yapan araçların sahipleri tamir için oto sanayi sitelerine akın etti.

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İSTANBUL'da hafta sonu başlayan yoğun kar yağışı haftanın ilk gününde de etkisini devam ettirdi. Sabah saatlerinde işe gitmek üzere araçları ile yola çıkan sürücüler buz tutan yollarda zor anlar yaşadı. Buz tutan yollarda direksiyon hakimiyetini kaybeden kimi sürücüler duvara ya da öndeki araçlara vurarak durabildi. Çok sayıda araçta hasar oluşunca oto sanayi sitelerinde de kar mesaisi başladı.

Maslak oto sanayi sitesinde tamir ustası Mustafa Bostancıoğlu, "Buzlanmadan dolayı ciddi sıkıntılar oldu. Şu an dükkanda iki araç var. Biri duran araca çarpmış, biri de duvara. Sabahki buzlanmanın eseri bunlar. Araçta tahmini 4 bin lira hasar var. İstanbullular karlı ve buzlu zeminde araç sürmeye alışkın değil. Nerede frene basacağını, nerede gaza basacağını bilmiyor. Düz vites araçlar, ikinci vitesten yukarı çıkmamalı. Yokuşu hangi hızla çıkıyorsa o hızla inmeli. Kar lastiği de mutlaka olmalı" dedi.

"Buzda kayıp kaza yaptım" Yine oto tamircisi olan Ferdi Gülsoy, "Sabah bir araç geldi. Vatandaşlara çarpmamak için direğe çarpmış. Masrafı yaklaşık 10 bin lira. 1 hafta 10 gün de tamir süresi var" şeklinde konuştu. Aracıyla kaza yapan oto tamircisi Osman Kabil, "Terzi kendi söküğünü dikemez derler. Ben de o hesap buzda kayıp kaza yaptım. 30-40 kilometre hızla duvara çarptım" diye konuştu.

Aracına ait parçaları topladı

Sarıyer'de direksiyon hakimiyetini kaybederek aracını direğe çarpan Defne Kalkan ise aracına ait parçaları toplayarak tamir için oto sanayinin yolunu tuttu. Kalkan, "Aslında sorunsuz ilerliyordum ancak yol tuzlanmamış birden kaymaya başladı. Başka yere çarpmamak için direğe çarptım. Yaklaşık 15 bin liralık maddi hasa var" ifadelerini kullandı.