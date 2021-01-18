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Kayseri'de bir çocuk doğum gününde feci şekilde hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı

KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde 13. kattan betona zemine düşen çocuk hayatını kaybetti. Çocuğun doğum günü olduğu öğrenildi.

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KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesine bağlı Uğurevler Mahallesi 234. Sokak'ta meydana gelen olayda; H.S. (14) oturdukları apartmanın 13. katındaki yangın merdiveninden beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk yaptıkları müdahalenin ardından H.S.'yi hastaneye kaldırdı. Çocuk, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden H.S.'nin doğum günü olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayın meydana geldiği apartmanda inceleme yaparken; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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