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HABER /  DÜNYA

Donald Trump'ın talimatından sonra ABD'nin Somali'deki askerleri geri çekildi

Anadolu Ajansı

ABD, Başkan Donald Trump'ın talimatından yaklaşık bir buçuk ay sonra Somali'deki askerlerinin tamamını geri çekti.

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ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM) Sözcüsü Albay Chris Karns, AP'ye yaptığı açıklamada, Somali'de sayıları 700'ü bulan askeri personelin komşu Kenya ve Cibuti gibi diğer Afrika ülkelerine kaydırıldığını belirtti.

Karns, başkan seçilen Joe Biden'ın geri çekilme kararını bozup bozmayacağına ilişkin soruya bu konuda spekülasyon yapmanın doğru olmayacağı yanıtını verdi. 

Öte yandan; ABD askeri personelinin çekilmesi, ülkedeki genel seçimlere haftalar kala gerçekleşti.

ABD Başkanı Donald Trump, Aralık 2020'de Somali'deki Amerikan askerlerinin çoğunun 2021 başına kadar geri çekilmesi talimatını vermişti.  Trump'ın geri çekilme kararına rağmen ABD ordusu, Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik hava operasyonlarını sürdürmüştü.

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