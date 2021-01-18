Fenerbahçe Ankaragücü maçı golleri ve geniş özeti

Süper Lig'in 19. haftasının kapanış akşamında Fenerbahçe, sürprize izin vermedi ve Ankaragücü'nü 3-1'lik skorla geçerek ligde üst üste 5. maçını da kazanmayı bildi. Kanarya'nın golleri Thiam, Samatta ve Valencia'dan gelirken; Ankaragücü'nün tek sayısını Emre Güral kaydetti. Bu sonuçla 38 puana yükselen Fenerbahçe, lider Beşiktaş ile puanını eşitledi. MKE Ankaragücü ise 15 puanda kaldı.

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Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, MKE Ankaragücü'nü konuk etti. Ev sahibi ekip, sahadan 3-1'lik üstünlükle ayrıldı.

Müsabakada gol perdesi 28'de açıldı. Mame Thiam, Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirirken; 34'te Mbwana Samatta, skoru 2-0'a taşıdı. Kanarya, 67'de Enner Valencia ile üçüncü golü buldu. Duraklama dakikalarında Ankaragücü'nde Emre Güral'ın ceza sahası dışından vuruşu golle sonuçlandı ve maç 3-1'lik Fenerbahçe üstünlüğüyle bitti.

Bu sonucun ardından ligde üst üste beşinci galibiyetini elde eden Fenerbahçe, puanını 38 yaparak lider Beşiktaş ile zirveyi paylaştı. Ankaragücü ise 15 puanla 20. sırada kaldı.

Maçtan önemli dakikalar

5. dakikada Pelkas'ın ceza sahası dışından plase vuruşunda top kaleci Friedrich'de kaldı.

8. dakikada hücumun sol kanadından Valencia'nın kullandığı köşe vuruşuna ön direkte iyi yükselen Samatta'nın kafa vuruşunda top kale çizgisinde bekleyen Atila Turan'a çarptı. Atağın devamında Gustavo'nun şutunda yine kaleci Friedrich topu kontrol etti.

25. dakikada sağdan Atila Turan'ın direkt kaleye doğru kullandığı köşe vuruşunda top kaleci Altay'ın müdahalesinin ardından direkten döndü. Pozisyonun devamında Ozan Tufan meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

28. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Valencia'nın sağdan yerden ortasında penaltı noktası civarında Thiam'ın vuruşunda kaleci Friedrich topu elinden sektirdi. Devamında meşin yuvarlağı önünde bulan Thiam topu ağlara gönderdi: 1-0

34. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Savunma arkasına atılan uzun topta Thiam topu kontrol ettikten sonra ceza sahasında bulunan Samatta'ya aktardı. Samatta'nın iki oyuncudan sıyrıldıktan sonra kaleciyle karşı karşıya durumda yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 2-0

37. dakikada Cekici'nin uzak mesafeden direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak direk dibinden auta çıktı.

45+3. dakikada Nazım Sangare'nin pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Pelkas'ın sert vuruşunda savunmaya çarpan meşin yuvarlak direk dibinden kornere gitti.

İlk yarı Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

54. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Samatta meşin yuvarlağı solda müsait durumda bulunan Valencia'ya bıraktı. Valencia'nın kontrol ettikten sonra uygun durumda yerden vuruşunda top yandan dışarı gitti.

66. dakikada Nazım Sangare'nin ortasında altıpas önünde iyi pozisyon alan Pelkas'ın vole vuruşunda top üstten auta çıktı.

67. dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Rakibinin hatalı pasıyla rakip yarı alanın ortalarında topla buluşan Valencia'nın uzaktan şutunda top filelerle buluştu: 3-0

90+4. dakikada MKE Ankaragücü golü buldu. Ceza sahası dışında topla buluşan Emre Güral'ın sağ ayağıyla vuruşunda top ağlara gitti: 3-1

Fenerbahçe sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Fenerbahçe: 3 - 1 :Ankaragücü

Stat: Ülker

Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Erdem Bayık

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz (Dk. 59 Lemos), Tisserand, Novak, Gustavo, Ozan Tufan (Dk. 78 İsmail Yüksek), Valencia (Dk. 78 Fatih Yiğit Şanlıtürk), Pelkas, Thiam (Dk. 73 Cisse), Samatta

Ankaragücü: Friedrich, Pinto, Atakan Çankaya, Sarlija, Atila Turan, Voca (Dk. 58 Borven), Lukasik (Dk. 74 Diousse), Lobjanidze (Dk. 74 Alper Potuk), Paintsil, Cekici (Dk. 84 Şahverdi Çetin), Bolingi (Dk. 58 Emre Güral)

Goller: Dk. 28 Thiam, Dk. 34 Samatta, Dk. 67 Valencia (Fenerbahçe), Dk. 90+4 Emre Güral (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 41 Ozan Tufan, Dk. 45+2 Thiam (Fenerbahçe), Dk. 45+1 Cekici (MKE Ankaragücü)