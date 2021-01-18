Kütahya Simav'da soğuk hava gölü dondurdu

KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde hava sıcaklığının eksi 17'ye kadar düşmesi sonucu ilçe merkezindeki çeşmeler, süs havuzları, sulama göletleri ile 1450 rakımlı Gölcük Yaylası'ndaki krater göl tamamen dondu. Krater gölün buz tutması üzerine çevreden geçen vatandaşlar, buzun üzerinde hatıra fotoğrafı çektirdi.

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KÜTAHYA'nın kaplıcaları ve doğal güzellikleriyle ünlü ilçesi Simav'da kar kalınlığı şehir merkezinde 30 santimetreyi bulurken; yüksek kesimlerde 50 santimetreye ulaştı. Hava sıcaklığının gündüz saatlerinde eksi 10 dereceye kadar düştüğü ilçede termometreler gece eksi 17 dereceye kadar düştü.

Soğuk hava nedeniyle ilçe merkezindeki çeşmeler, süs havuzları, sulama göletleri ile 1450 rakımlı Gölcük Yaylası'ndaki krater göl tamamen donarak kartpostallık görüntüler oluşturdu. Meteoroloji yetkilileri, Simav'da soğuk havanın hafta sonuna kadar devam etmesi beklendiğini bildirdi.