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Bursa'da korkunç cinayet! Ağabey tartıştığı kardeşini öldürdü

Evde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kardeşinin bıçaklayarak öldüren katil ağabey, "Elimi ayna kesti" dedi. Zanlı ardından baygınlık geçirirken, kısa süre sonra cinayet ortaya çıktı.

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Bursa’nın İznik ilçesi Eşrefzade Mahallesi Bent Sokak’ta Fatih A. (27) ile kardeşi Semih A. (19) evde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Fatih A. mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile kardeşinin üzerine yürüdü.

“Elimi ayna kesti''
Kaçmaya çalışan Semih A. aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığıldı.

Fatih A., kardeşini olay yerinde bıraktıktan sonra İznik Emniyet Müdürlüğü’ne gitti. Burada "Elimi ayna kesti" dedikten kısa bir süre sonra baygınlık geçirdi.

Hastanede hayatını kaybetti
İki kardeşin kaldığı daireden bağrışmalar duyan komşuları, polise haber verdi.

Bu sırada eve gelen kuzenleri Semih A.'yı yerde yatarken buldu. İhbar üzerine gelen polis araştırma başlatırken, sağlık ekibinin ilk müdahaleyi yaptığı Semih A., İznik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Semih A. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürüldü
Cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan Fatih A.’nın akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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