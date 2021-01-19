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İstanbul Valiliği açıkladı; bugün bu yollar trafiğe kapalı

İSTANBUL Valiliği bugün İstanbul'da kapalı olacak yolları açıkladı. Gazeteci Hrant Dink'in ölüm yıldönümünde alınan tedbirler gereğince bazı güzergahlar kullanılamayacak.

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İstanbul Valiliği'den gazeteci Hrant Dink'in ölüm yıl dönümü sebebiyle alınan tedbirler kapsamında kapatılacak yollarla ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada kullanılacak alternatif güzergahlar da belirtildi.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Halaskargazi Caddesi Osman Bey Kavşak ile Harbiye Müze Işıklar arası, Tavukçu Feti Sokak, Saksı Sokak, Şafak Sokak, Pangaltı 2236 nolu ışıklar, Şişli istikametindeki Özgür Sokak ve Zafer Sokakları'nın saat 09:00 itibariyle geçici olarak kapatılacağı duyuruldu. Kapatılacak yollara alternatif olarak Taksim'den gelen akımın Vali Konağı Caddesi'ne, Şişli'ye gitmek isteyen sürücü ve yayaların Vali Konağı ve Rumeli Caddesi'ne Osmanbey kavşağından Şişli istikametine ve Şişli istikametinden gelen akımın ise Osmanbey kavşağından Ergenekon Caddesi istikametine yönlendirileceği belirtildi.

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