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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Davutoğlu'na 'geçmiş olsun' ziyareti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'ın uğradığı saldırının ardından, Ahmet Davutoğlu'nu partisinin İstanbul il başkanlığında ziyaret etti.

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Gelecek Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, birkaç gün önce evinin önünde silahlı ve sopalı saldırıya uğramıştı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, geçmiş olsun ziyaretinde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu il başkanlığına gelişinde kapıda karşıladı.

Yaklaşık 40 dakika süren görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu, basın mensuplarına açıklama yaparak soruları yanıtladı.

Kılıçdaroğlu: Huzur içinde yaşamak istiyoruz 
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Kendi ülkemizde huzur içinde yaşamak istiyoruz. Herkesin düşüncesi, kimliği, inancı, yaşam tarzı farklı olabilir ama hepimiz kendi ülkemizde bayrağımızın altında huzur içinde yaşamak istiyoruz." dedi.

Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'nu, geçmiş olsun dileklerini iletmek için ziyaret ettiğini belirtti.

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