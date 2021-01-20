Yeni parti kuruyor! Donald Trump, Cumhuriyetçilere de küstü bombayı patlattı ismi bile belli: Patriot

ABD bu iddia ile çalkalanıyor. Bugün Beyaz Saray'daki koltuğunu terkedecek olan Donald Trump'la ilgili bomba iddia! Wall Street Journal gazetesinin iddiasına göre Trump, yeni bir siyasi parti kurma hazırlığında... Haberde Trump'ın son günlerde yakın çevresine partiden söz ettiği ve isminin de "Patriot (Vatansever) Party" olacağı iddia edildi.

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Wall Street Journal gazetesinin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, bugün Beyaz Saray'a veda edecek Trump, yeni bir siyasi parti kurma hazırlığında. Son günlerde yakın çevresine Trump'ın bu yeni partiden söz ettiğini aktaran kaynaklar, partinin isminin ise "Patriot (Vatansever) Party" olacağını kaydetti.

Kanlı Kongre baskınının ardından bazı isimlerle ters düşmüş

ABD'de Donald Trump yanlısı bazı protestocuların ABD Kongresini basmasının ardından, Trump Cumhuriyetçi Partideki bazı isimlerle ters düşmüştü.

Trump, 3 Kasım 2020'de yapılan seçimleri kaybetmiş ancak seçimlerin "hileli" olduğunu iddia ederek, sonuçlara itiraz etmişti. Trump, birçok eyalette başladığı hukuk mücadelesinden bir sonuç alamamıştı.

Seçimlerin galibi Joe Biden, bugün yerel saat ile öğle 12.00'de (TSİ 20.00) yemin ederek, ABD başkanlığı koltuğuna oturacak.