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37'lik Klaas-Jan Huntelaar yeniden Schalke'de

Schalke, Ajax'tan Klaas-Jan Huntelaar'ı kadrosuna kattı ve Hollandalı golcü eski kulübüne geri döndü.

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Klaas-Jan Huntelaar ikinci kez Schalke'ye transfer oldu. 37 yaşındaki Hollandalı golcü Ajax'tan ayrılarak Bundesliga ekibine imza attı. Schalke ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan Huntelaar, 2010-17 yılları arasında da Alman ekibinde top koşturmuştu.

Kariyeri boyunca Real Madrid, Milan ve PSV Eindhoven gibi kulüplerin de formasını giyen Huntelaar, milli takımda da 76 maça çıkıp 42 gol kaydetti.

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