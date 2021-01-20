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ABD Başkanı'nın kızı Ashley Biden hızlı başladı: Ivanka gibi olmayacağım

ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden’ın kızı Ashley Biden, verdiği röportajda Ivanka Trump gibi Beyaz Saray'da danışman olarak görev almayacağını belirtti.

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Ashley Biden, röportajda babasının aileye ne kadar değer verdiğini, ağabeyi Beau’nun ölümünü ve yıllar boyunca ailenin sıkı bağlarını nasıl koruduklarını anlattı. Bununla birlikte, kendi platformunu sosyal adalet ve toplum gelişimi için kullanacağını belirten Ashley Biden, “Bazı konulara, gerçekten önemli konulara farkındalık getirmeyi umuyorum” ifadelerini kullandı.

"Amerika için çok şey yapacak"

Sözcü'den Hopali'nin haberine göre Ashley Biden, sosyal hizmet alanında yüksek lisans derecesine sahip ve kariyerini bir sosyal adalet aktivisti, gençlik danışmanı ve yetersiz hizmet alan toplulukları hedefleyen program kurucusu olarak geçirdi.

Babasıyla çok gurur duyduğunu belirten Ashley Biden, “O, Amerika için çok şey yapacak buna inanıyorum” ifadelerini kullandı.

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