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Tekirdağ'da 22 milyon TL'ye satmaya çalıştılar! Yakayı ele verdiler

TEKİRDAĞ’ın Çerkezköy ilçesinde alıcı kılığına giren jandarma ekipleri, 3 milyon dolara (22 milyon 380 bin TL) satışa çıkarılan 650 yıllık İncil ele geçirdi.

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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 3 milyon dolara satılık İncil ihbarını alan jandarma ekipleri alıcı kılığına girdi. Bunun üzerine jandarma ekipleri, İncil’i 3 milyon dolara satmak isteyen satıcılarla iletişime geçti. Operasyon kapsamında şüphelilerle buluşan alıcı kılığındaki jandarma ekipleri M.D. ve K.T.'yi yakaladı. Ceylan derisinden yapılmış İncil muhafaza altına alınırken, şüpheliler hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.

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