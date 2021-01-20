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Kocaeli'de kan donduran olay! Yeni doğan bebeğini bıçaklayarak öldürdü

İhlas Haber Ajansı

KOCAELİ'de 29 yaşındaki M.T. yeni doğan erkek bebeğini bıçaklayarak öldürdü. Kanaması olduğu için hastanede tedaviye alınan kadının kapısının önünde polis ekipleri nöbet tutuyor.

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Olay, İzmit Yenişehir Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.T.(29) adlı evli kadın, evinde sancılanması sonucunda doğum yaptı. M.T. daha sonra yeni doğan erkek bebeğini evinde bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından kanaması olduğu için hastaneye kaldırılan M.T., özel bir hastanede tedavi altına alındı. Evde ölü bulunan bebek, polis ekiplerinin incelemesi sonrasında morga kaldırıldı.

M.T.’nin özel hastanede tedavisi sürerken, polis ekiplerince gözaltına alınan eşi H.T. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Özel hastanede tedavi altına alınan M.T.’nin hastane odası önünde polis ekipleri güvenlik amacıyla beklediği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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