İstanbul'da baraj doluluk oranlarında son durum: Yüzde 30,77'ye yükseldi

İSTANBUL barajlarında doluluk oranı son yağışların etkisiyle yüzde 30,77'ye yükseldi.Abone ol
Son günlerde etkili olan yağışlar İstanbul barajlarını doldurmaya devam ediyor. İSKİ verilerine göre, İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 30,77'ye yükseldi.
Baraj doluluk oranı 9 Ocak'ta yüzde 19,16'ya düşmesi sonrasında sürekli artış kaydetti. Son dönem yağışlarının etkisiyle baraj doluluğu 11 puandan fazla artış göstermiş oldu.
Geçen yıl bugün baraj doluluk oranı yüzde 53,47 seviyesindeydi.
15 Ocak: Yüzde 28,03
16 Ocak: Yüzde 28,66
17 Ocak: Yüzde 29,48
18 Ocak: Yüzde 30,10
19 Ocak: Yüzde 30,52