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İstanbul'da baraj doluluk oranlarında son durum: Yüzde 30,77'ye yükseldi

İSTANBUL barajlarında doluluk oranı son yağışların etkisiyle yüzde 30,77'ye yükseldi.

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Son günlerde etkili olan yağışlar İstanbul barajlarını doldurmaya devam ediyor. İSKİ verilerine göre, İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 30,77'ye yükseldi.

Baraj doluluk oranı 9 Ocak'ta yüzde 19,16'ya düşmesi sonrasında sürekli artış kaydetti. Son dönem yağışlarının etkisiyle baraj doluluğu 11 puandan fazla artış göstermiş oldu.

Geçen yıl bugün baraj doluluk oranı yüzde 53,47 seviyesindeydi.

15 Ocak: Yüzde 28,03

16 Ocak: Yüzde 28,66
17 Ocak: Yüzde 29,48
18 Ocak: Yüzde 30,10
19 Ocak: Yüzde 30,52

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