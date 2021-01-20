Ceyda Düvenci kızı Melisa'nın babası kimdir?

Oyuncu ve sunucu Ceyda Düvenci, kızı Melisa'nın regl olduğunu duyurdu sosyal medya ikiye bölündü. Bu haberin ardından şu anda Bülent Şakrak ile mutlu bir evliliği olan ve Ali adında oğlu olan Ceyda Düvenci'nin ilk eşi merak edildi. Peki 10 yaşındaki kızı Melisa'nın babası gazeteci Engin Akgün kimdir, kaç yaşında?

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Uzun süredir ara verdiği oyunculuğa yeniden başlamanın heyecanını yaşayan Ceyda Düvenci, kızı Melisa'nın regl olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu ve balköpüğüm genç kız oldu dedi. Bu paylaşım sosyal medyayı ikiye bölerken Melisa'nın babası kim sorusu da merak edildi. Şu anda oyuncu Bülent Şakrak ile mutlu bir evliliği olan ve Ali adında bir oğlu olan Ceyda Düvenci ilk evliliği 17 Ağustos 2008 yılında iş adamı ve gazeteci olan Engin Akgün ile yaptı. Melisa Nur adında bir kızları olan çift 2013 yılında boşandı.

Ünlü oyuncu, Instagram paylaşımına, "Gün senin günün. Gözümde mutluluk gözyaşları. Balköpüğüm genç kız oldu. Gelsin ritüeller. Kutlayalım yeni zamanını. 18/01/21“ notunu düştü.

Ceyda Düvenci'nin bu paylaşımına bazı takipçileri, “Bu kızınızın özeli paylaşmanız doğru değil" yorumundan bulundu. Bazı takipçileri ise tebrik yorumları yaptı.

Ceyda Düvenci kimdir: Ceyda Düvenci 16 Nisan 1977 de Bursa da dünyaya geldi. İsmail ve Zümrüt Düvenci'nin tek çocuğu Ceyda. Baba tarafı Selanikli, anne tarafı Tekirdağlıdır. Hayatındaki pek çok kararında rol oynayan annesi sayesinde ilkokuldayken İngilizce dersleri alır ve Bursa Anadolu Lisesi'ne dil bilerek başlar. Yine annesinin yönlendirmesiyle İstanbul'a gidip Kadıköy Maarif Koleji ve Anadolu Lisesi'nden mezun olur. Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi'ne girer.

Melisa Nur'un babası Engin Akgün

1995 yılında Kandemir Konduk'un Palavra Aşklar adlı TV dizisiyle oyunculuğa başladı. 1997 yılında Star Tv'nin düzenlediği güzellik yarışmasında Türkiye 3. güzeli seçildi. Üçüncü olduğu açıklandığında inanamaz bir türlü ama bu, şöhret kapılarının Ceyda için aralandığı andır. İlk iş Şebnem Dönmez'den 'Sabah Şekerliğini' devralır. Artık sokakta tanınan, teyzelerin bağrına bastığı 'bizim kız Ceyda'dır.

2000 yıında oyuncu Kaan Girgin ile evlenir ve bir süre oyunculuğa ara verir. Mutsuz giden evlilik 2002 de noktalanır. Kaybettiği zamanı telafi etmek için oyunculuk workshop'ları, İtalyanca kursu, Bilgi Üniversitesi'ndeki 'film okuma' atölyesi hep bir arada gider. Fotoğraf çekip karanlık odada basmaya, kendisine film festivallerinde 45 film izlemek gibi hedefler koymaya başlar. Ve teklifleri değerlendirirken ince eleyip sık dokumaya başlar. "Zalim" dizisinde Mahsun Kırmızıgül'le başrolü paylaşır önce. Ardından Hale Soygazi ve Özlem Tekin'le birlikte oynadığı "Sil Baştan" ile iyi kadrolu, eli yüzü düzgün ama kısa ömürlü "Kasırga İnsanları" ve "Maki" gelir.

Güzel oyuncu Ceyda Düvenci, 17 Ağustos 2008 yılında iş adamı Engin Akgün ile dünya evine girdi. Bu evlikten Melisa Nur adında bir kız çocuğu bulunmaktadır.Fakat yeniden evliliği iyi yürümeyen Ceyda Düvenci gazeteci eşi Engin Akgün'den 4 Şubat 2013 tarihinde boşanır.2015 yılında Bülent Şakrak ile evlenmiştir.