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İzmir'de ele geçirildi! 2 bin yıllık Roma mozaiği ekiplere teslim edildi

Demirören Haber Ajansı

İZMİR'de Roma dönemine ait 2 bin yıllık mozaiği satmak isteyen 4 kişi jandarmanın durdurduğu araçta yakalandı.

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İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kemalpaşa ilçesinin kırsal Halilbeyli Mahallesi’nde tarihi eser satışı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Teknik takibin ardından plaka sisteminden tespit edilen şüphelilerin aracı, dün, Gökçeyurt Mahallesi’nde durduruldu.

Otomobilde yapılan aramada, Roma dönemine ait 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen mozaik ele geçirildi. Otomobilde bulunan Ö.B., E.K., E.U. ve Z.C.,  gözaltına alındı.

Mozaik incelenmek üzere İzmir Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, 4 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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