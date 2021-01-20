Kurtuluş Tayiz'den Akar-Barzani görüşmesi yorumu: Kandil'i bitirecek sürece giriliyor

Akşam Gazetesi Yazarı Kurtuluş Tayiz, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Barzani ile görüşmesini değerlendirdi. Tayiz, "Terör örgütüne karşı Barzani’nin desteği, Türkiye’nin Kandil’e stratejik bir yenilgi yaşatmasını beraberinde getirebilir." düşüncesini dile getirdi.

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Akşam Yazarı Kurtuluş Tayiz, "Kandil'i bitirecek sürece giriliyor" başlığıyla yayımlanan yazısında "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Bağdat ve Erbil’e kritik önemde bir ziyaret gerçekleştirdi." hatırlatmasında bulundu. Tayiz, "Bağdat ve Erbil’e yapılan bu ziyaretler Ankara’nın terör örgütüne karşı büyük hazırlıklar içinde olduğunu gösteriyor. Bölgesel koşullar Ankara’nın lehinde, terör örgütü PKK’nın aleyhinde. Türkiye, son 40 yılda ilk kez bu kadar büyük bir fırsatı yakalamış durumda. Kandil’i bitirecek sürece giriyoruz." ifadelerini kullandı.

"Tümden bitirecek bir imkana kavuşacak"

Kurtuluş Tayiz'in yazısı şöyle: Ankara, Mustafa Kazımi’nin başbakan olmasıyla beraber Irak’la yeni bir sayfa açmaya çalışıyor. Kazımi, Ankara ile işbirliğine sıcak bakan bir isim olduğundan Türkiye’ye davet edilerek sınır ticareti, ekonomi ve güvenlik alanlarında iki ülke arasında bir dizi anlaşma yapıldı.

Milli Savunma Bakanı Akar ve Orgeneral Güler, önceki gün Bağdat’ı ziyaret ederek Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve Başbakan Mustafa Kazımi ile görüştü.

Ziyaretin sebebi iki ülkenin paylaştığı ortak sınırda terör tehdidine karşı somut bir güvenlik anlaşması gerçekleştirmekti. Görüşme sonrası yapılan açıklamada iki ülkenin sınır güvenliği konusunda anlaştığı vurgulandı.

Bu anlaşma terör örgütü PKK’nın Irak-Türkiye sınırındaki varlığını tümden sona erdirecek bir özellik taşıyor. Bağdat yönetimi verdiği sözleri tutarsa Ankara, bu bahar PKK’nın Irak sınırındaki terör varlığını tümden bitirecek bir imkana kavuşacak.

"Kandil’e stratejik bir yenilgi yaşatmasını beraberinde getirebilir"

Tabii, sınır güvenliği söz konusu olduğunda Bağdat kadar Erbil de büyük önem taşıyor. Barzani yönetiminin terör örgütü PKK’dan duyduğu rahatsızlık artık son haddesinde. Bakan Hulusi Akar, Kürdistan Demokratik Partisi Başkanı ve Irak Kürdistan Bölgesi eski Başkanı Mesut Barzani, Neçirvan ve Mesrur Barzani ile yan yana gelip fotoğraf vermesi bu açıdan son derece önemli. Terör örgütüne karşı Barzani’nin desteği, Türkiye’nin Kandil’e stratejik bir yenilgi yaşatmasını beraberinde getirebilir.

Bağdat ve Erbil’e yapılan bu ziyaretler Ankara’nın terör örgütüne karşı büyük hazırlıklar içinde olduğunu gösteriyor.

"Türkiye, son 40 yılda ilk kez bu kadar büyük bir fırsatı yakalamış durumda"

Bağdat ve Erbil’e yapılan bu ziyaretler Ankara’nın terör örgütüne karşı büyük hazırlıklar içinde olduğunu gösteriyor. Bölgesel koşullar Ankara’nın lehinde, terör örgütü PKK’nın aleyhinde. Türkiye, son 40 yılda ilk kez bu kadar büyük bir fırsatı yakalamış durumda. Kandil’i bitirecek sürece giriyoruz.