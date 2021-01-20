Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sert açıklama: Olanlar 80 öncesini çağrıştırıyor

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu aradığını yazdı. Kılıçdaroğlu'nun, "Olanlar 80 öncesini çağrıştırıyor, gazetecilerin düşmanlaştırılması, hedef gösterilmesi doğru değil" değerlendirmesinde bulunduğunu aktardı.

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CHP lideri Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, KRT TV programcısı Afşin Hatipoğlu'nun saldırıya uğraması ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Karar gazetesi yazarlarına ilişkin isim vererek çok sert açıklamalar yapmasına, "Olanlar 80 öncesini çağrıştırıyor, gazetecilerin düşmanlaştırılması, hedef gösterilmesi doğru değil" yorumunu yaptı.

"Kalemimizden başka hiçbir şey yok"

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, konuyla ilgili kaleme aldığı yazısında, şunları kaydetti: Gazeteci-Yazar Taha Akyol'un dünkü yazısı sosyal medyada en çok paylaşılan yazılardan biri olmuştu. Akyol, isminin MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sosyal medya mesajlarında geçmesiyle ilgili yazısını şöyle bitirmişti: 'Allah'ıma hamd olsun, eli sopalı adamlarım yok, hiç de özenmedim. Elimde kalemim var sadece; kitaplarımı, belgesellerimi, yazılarımı yazdığım kalem.'

Hiç şüphe yok, Taha Ağabey, bir çok meslektaşımızın duygu durumunu bir cümlede özetlemiş. Ben de ismimi orada gördüğümde aynı duyguyu yaşamıştım. Gerçekten de başımıza gelecek kötülüklere karşı elimizde kalemimizden başka hiçbir şey yok.

"Olanlar 80 öncesini çağrıştırıyor"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'yla dün telefonla görüşürken 'Bu konuda ne düşünüyorsunuz?' diye sordum. Yanıtı şu oldu: 'Siyasetçilerin gazetecileri hedef göstermesini asla doğru bulmam. Siyasetçi gazetecinin yazdığını eleştirebilir, yanlış bulabilir. O zaman ararsınız, konuşursunuz, yazılanın söylenenin yanlış olduğunu söylersiniz, doğrusunu anlatırsınız.

Kılıçdaroğlu, siyasetçilerin hedef gösterdiği isimlerin saldırıların hedefi olmasının 80 öncesini çağrıştırdığını belirterek “Olanlar 80 öncesini çağrıştırıyor. Gazetecilerin düşmanlaştırılması, hedef gösterilmesi doğru değil. 80 öncesini yaşayan biz siyasetçilerin buna özellikle dikkat etmemiz lazım." dedi.