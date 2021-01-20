TBMM Başkanı Mustafa Şentop koronavirüs aşısı oldu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ankara Şehir Hastanesi'nde koronavirüs aşısı yaptırdı.

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ankara Şehir Hastanesi'nde koronavirüs aşısı oldu.

Şentop, aşı olmasının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, milletvekillerine de çağrıda bulundu.

Şentop, "Milletvekillerinin bu oranlar dikkate alındığında aşılanması gerekenler arasında olması gerektiklerini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Önlemler devam edecek

"Bugüne kadar 142 milletvekiline vaka tespiti yapıldı. Bu sayıya oran olarak bakacak olursak yüzde 24.3." ifadelerini kullanan Şentop, önümüzdeki hafta Meclis çalışmamalarının başlayacağını da hatırlatarak, "Önlemler almıştık, devam ettireceğiz." dedi.

Meclis çalışanlarına yönelik aşı çalışmaları görüşmeleri yapılıyor

Meclis'te alınan önlemler çerçevesinde Meclis çalışanlarının da koronavirüs aşısı olabileceğini söyleyen Mustafa Şentop, "Milletvekilleriyle, Genel Kurul çalışmalarıyla irtibat halinde olan Meclis çalışanlarının da aşı olması konusunda görüşmeler var." açıklamalarında bulundu.