Yunanistan'dan görüşme öncesi ağır tahrik! Türkiye savaş sebebi saymıştı

YUNANİSTAN Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, istikşafi görüşmeler öncesinde “Bir sonraki adımın, Yunan karasularının, Girit adasının güneyi ve doğusunda da genişletilmesi olacağını” söyledi. TBMM, Yunanistan’ın Ege’de karasularını genişletmesini “savaş sebebi” sayacağını içeren bildiriyi, 1995’te oybirliği ile kabul etmişti.

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Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, 5 yıllık aradan sonra pazartesi günü İstanbul’da gerçekleştirilecek istikşafi görüşmelerin 61’inci turu öncesinde, ilişkilerde yeni sorunlar yaratabilecek açıklamalar yaptı.

Dendias, Yunanistan’ın batısındaki İyon denizinde karasularını 6 milden 12 mile genişletmesini öngören ve bugün oylanacak yasa tasarısı ile ilgili parlamentoda yaptığı konuşmada “Bir sonraki adımın, Yunan karasularının, Girit adasının güneyi ve doğusunda da genişletilmesi olacağını” söyledi.

Türkiye 'savaş sebebi' sayacak

Dendias ayrıca, karasularının “egemenlik konusu” olduğunu ve kimseyle müzakere etmeyeceklerini ileri sürdü. Hürriyet gazetesinden Yorgo Kırbaki'nin haberine göre söz konusu açıklamalar, Yunan haber sitelerinde manşetlerden duyuruldu.

TBMM, Yunanistan’ın Ege’de karasularını genişletmesini “savaş sebebi” sayacağını içeren bir bildiriyi, 1995’te oybirliği ile kabul etmişti.

Aksoy’dan Dendias’a azınlık yanıtı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy’dan Yunan Dışişleri Bakanı Dendias’ın Türkiye’deki Rum azınlığa ilişkin sözlerine yanıt geldi. Açıklamasında, Türkiye’deki Rum azınlığın sorunlarının diyalogla çözüldüğünün altını çizen Aksoy, “Batı Trakya Türk Azınlığı’na uyguladığı asimilasyon ve baskı politikası sonucunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından hakkında 3 kez ihlal kararı verilen bir ülkenin Dışişleri Bakanı’nın Azınlıklar konusunda ülkemizi eleştirmesi trajikomiktir” ifadelerini kullandı.

Batı Trakya Türk Azınlığı’nın Lozan Antlaşması kaynaklı haklarının ısrarla ihlal edildiğini vurgulayan Aksoy, “Yunanistan, Batı Trakya’daki Türk Azınlığının sorunlarını soydaşlarımız ile diyalog içerisinde çözüme kavuşturmalıdır” çağrısında bulundu. Dendias, Türkiye’nin ülkedeki Rum azınlığın haklarının korunmadığı iddia ederek, “Türkiye Rum Azınlığın haklarına saygı göstermelidir” demişti.