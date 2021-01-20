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AB'den ABD'ye: 4 yıl sonra Beyaz Saray'da bir dostumuz var

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Uzun 4 yılın ardından Avrupa'nın artık Beyaz Saray'da bir dostu var" dedi, AB'nin ABD ile yeni bir başlangıç yapmaya hazır olduğunu söyledi.

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Joe Biden'in ABD'de 46’ıncı Başkan olarak seçilmesi Trump ve destekçilerini kızdırırken Avrupa Birliği'nde sevinçle karşılandı.

Son dakika gelişmesine göre; AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Uzun 4 yılın ardından Avrupa'nın artık Beyaz Saray'da bir dostu var" dedi, AB'nin ABD ile yeni bir başlangıç yapmaya hazır olduğunu söyledi.

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