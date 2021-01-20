AB'den ABD'ye: 4 yıl sonra Beyaz Saray'da bir dostumuz var

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Uzun 4 yılın ardından Avrupa'nın artık Beyaz Saray'da bir dostu var" dedi, AB'nin ABD ile yeni bir başlangıç yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Abone ol

Joe Biden'in ABD'de 46’ıncı Başkan olarak seçilmesi Trump ve destekçilerini kızdırırken Avrupa Birliği'nde sevinçle karşılandı.

Son dakika gelişmesine göre; AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Uzun 4 yılın ardından Avrupa'nın artık Beyaz Saray'da bir dostu var" dedi, AB'nin ABD ile yeni bir başlangıç yapmaya hazır olduğunu söyledi.