Yoğun bakım doktoru Deniz Heppekcan'ın "Oh be" paylaşımı sevindirdi

Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli yoğun bakım doktoru Deniz Heppekcan'ın "Oh be" ifadesiyle paylaştığı boş yoğun bakım ünitesi fotoğrafı sosyal medyada ilgi çekti.

Corona virüsle mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Yaklaşık iki ay önce başlatılan kısıtlama önlemleri sonuç verdi ve 30 bini geçen vaka sayısı 6 binlere kadar geriledi. Hastalığın tedavi sürecinin kritik noktaları olan yoğun bakım ünitelerinde de ciddi bir rahatlama var. Aralık ayının ilk haftası yüzde 72'yi geçen yoğun bakım ünitelerindeki doluluk oranı da dün itibarıyla yüzde 60'ın altına çekildi. Çarpıcı gerilemenin yaşandığı illerden biri de Kocaeli.

Yoğun bakım doluluk oranı da yüzde 50'nin altına gerilemiş durumda

Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Yoğun Bakım Hekimi Deniz Heppekcan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf da oranları destekler nitelikte. Kasım ayı sonunda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yüzde 76,9 olarak açıkladığı yoğun bakım doluluk oranı da yüzde 50'nin altına gerilemiş durumda.

"Oh be" çok sayıda beğeni aldı

Heppekcan'ın virüsle mücadelede yoğun geçen dönemin ardından "Oh be" diyerek paylaştığı fotoğraf çok sayıda beğeni aldı.