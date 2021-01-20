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Osmaniye'de adres soranlardan bıktı! Bu tabelayı yaptırdı

İhlas Haber Ajansı

OSMANİYE’nin Kadirli ilçesinde Organize Sanayi Bölgesinin adresini soran tır şoförlerinden bıkan işçi, masraflarını kendisi karşılayarak organize sanayi bölgesini gösterir tabela yapıp direğe monte etti.

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Kadirli-Sumbas yolu üzeri Alibeyli köyü yol kavşağında bir iş yerinde işçi olarak çalışan Mustafa Bilgili kavşakta iş yerinin önünde durup sürekli olarak Organize Sanayi Bölgesinin adresini soran tır şoförlerinden bıkınca, çareyi üzerinde ok işareti olan “Kadirli OSB 1 Km” yazılı tabela yaptırıp yola diktirmekte buldu. Tır şoförlerinin yolu karıştırmasındaki en büyük nedenin ise telefonlarda olan navigasyon uygulamalarında Kadirli Organize Sanayi Bölgesinin yerinin yanlış yerde gösterdiğini belirten Mustafa Bilgili, “Kadirli Organize Sanayi Bölgesine gelen tırlar buradan dönüp Alibeyli köyüne gidiyor. Daha sonra köyden geri dönüyorlar. Biz adres tarifi yapa yapa bıktık usandık. Hep bize soruyorlar. Biz bu levhayı diktik. Yine bize inanmıyorlar telefondaki navigasyon Alibeyli köyünü gösterdiği için oraya gidip geri dönüyorlar. Uyardığımız halde levha yazdığımız halde yine de yanlış yöne gidenler var” dedi.

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