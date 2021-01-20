BIST 1.560
DOLAR 7,45
EURO 9,04
ALTIN 444,53
HABER /  YEREL

Kocaeli'de gören telefona sarıldı: Hemşehrilerim adına üzgünüm bu güzelliği göremiyorlar

İhlas Haber Ajansı

KOCAELİ'de gece saatlerinde sıcaklığın eksi 10 dereceyi göstermesiyle İzmit ilçesindeki bir gölet dondu. Vatandaşlar dönen göletin fotoğraflarını çekti.

Abone ol

Kocaeli, gece saatlerinde etkili olan dondurucu soğuk sebebi ile buz kesti. Gece saatlerinde termometrelerin sıfırın altında 10 dereceyi gösterdiği İzmit ilçesinin kent merkezinde bulunan gölet, dondu. Sabah yürüyüşü için bölgeye gelen vatandaşlar, donan göleti cep telefonları ile görüntüledi. Gölette bulunan kuşlar ise buz üstünde yürüdü. Donan gölet havadan görüntülendi.

Göleti görünce çok mutlu olduğunu ifade eden Yücel Ceyhan isimli vatandaş, “Her şey çok güzel, hava çok güzel, 4 mevsim çok güzel. Yıllardır ben bu gölün kenarında yürüyüş yapıyorum. Sonbaharı da ayrı güzeldir. Şimdi de bakıyorum, gölet donmuş. Kuşların bir kısmı yürüyor, yiyecek arıyorlar. Bin bir çeşit güzellik var. Hemşehrilerim adına üzgünüm, bu güzelliği göremiyorlar. Keşke herkes erkenden uyansa bu güzelliği görebilse” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Ferit Aktuğ'un sevgilisi Saadet Çamaş kimdir kaç yaşında?
Yoğun bakım doktoru Deniz Heppekcan'ın "Oh be" paylaşımı sevindirdi
Kayseri'den mide bulandıran haber! Zihinsel engelli adama cinsel istismarda bulundular
Fenerbahçe, Sivasspor deplasmanında
Sabah yazarı Engin Ardıç, Cem Uzan ve Can Ataklı'ya çaktı: Bekle bakalım...
AB'den ABD'ye: 4 yıl sonra Beyaz Saray'da bir dostumuz var
Yunanistan'dan görüşme öncesi ağır tahrik! Türkiye savaş sebebi saymıştı
Karne hesaplama 2021 e okul VBS karne notları sorgulama
Altın güne yükselişle başladı! Piyasalar Biden'ın konuşmasına odaklandı
Abdurrahman Dilipak koronavirüs aşılamasının durdurulması için mahkemeye başvurdu
Yorumlar