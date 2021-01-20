Ferit Aktuğ'un sevgilisi Saadet Çamaş kimdir kaç yaşında?

Oyuncu Ferit Aktuğ yeni sevgilisi Saadet Çamaş ile olan fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Bahar Aktuğ ile 2016 yılında boşanan Ferit Aktuğ'un yeni sevgilisi merak konusu oldu. Peki kimdir Saadet Çamaş, kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

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Eltilerin Savaşı filminde rol alan ve performansı ile beğeni toplayan oyuncu Ferit Aktuğ yeni sevgilisi Sadet Çamaş ile olan pozunu sosyal medya hesabından paylaştı. Bu paylaşımın ardından Saadet Çamaş merak konusu oldu. 42 yaşındaki Ferit Aktuğ 2016 yılında Bahar Aktuğ ile olan evliliğini bitirmişti.

Aktuğ evliliğini sonlandırdığını yaptığı şu açıklama ile duyurdu:

“2011 yılında başlayan evliliğimizi aramızda oluşan fikir ayrılıklarımız nedeniyle geçtiğimiz aylarda karşılıklı olarak sonlandırma kararı aldık. İçinde bulunulan durum neticesinde adliyelerin kapalı olmasından dolayı boşanma akdimiz henüz gerçekleşmemiştir. Birbirimizi severek çıktığımız bu yolu ayırırken saygımızı ve dostluğumuzu korumanın değerinin bilincindeyiz. Bugün bazı haberlerde çıkan yanlış bilgilendirmenin aksine çocuğumuzun olmadığını belirtmek isteriz. Birlikte aldığımız bu karara saygı gösterilmesini basın ve kamuoyundan rica ederiz.

Ferit Aktuğ kimdir: 1978 yılında Adana'da dünyaya gelen Ferit Aktuğ, ilkokul ve ortaöğretimin ardından üniversite eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Bölümü’nde tamamlamıştır. İlk oyunculuk deneyimini 2002 yılında TRT'de yayınlanan gençlik dizisi "Koçum Benim" ile yaşamıştır.

2003'de yine bir gençlik dizisi olan "Kampüsistan" ve 2004'de "Haziran Gecesi" dizilerinde rol alan Aktuğ, 2007 yılında yayınlanmaya başlayan ve yayınlandığı dönemde büyük beğeni toplayan “Kavak Yelleri” dizisi ile geniş kitleler tarafından tanınmıştır.

Kariyeri boyunca çeşitli dizi, sinema ve tiyatro projelerinde yer alan Ferit Aktuğ, 2017-2018 sezonunda ekrana gelmeye başlayan "Ufak Tefek Cinayetler"de "Taylan" karakteri ile izleyici karşısına çıkmıştır. Aktuğ son olarak 2018 Temmuz ayında başlayan "Geleceğin Starı" adlı yarışmada oyuncu koçu olarak yer almıştır. Eltilerin Savaşı filmindeki performansı ile beğeni toplamıştır.