Savunma ihracatında yüzde 14.8 oranında düşüş! TİM açıkladı

2020'de Türkiye’nin savunma ve havacılık ihracatı 2.3 milyar dolar olarak gerçekleşti ve 2019'a göre yüzde 14.8 düşüş gösterdi.

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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), koronavirüs nedeniyle getirilen kısıtlamalar sonucunda yaşanan aksamaların ihracatta düşüşe neden olduğunu söyledi. Defensenews'ten Burak Ege Bekdil'in haberine göre, savunma ve havacılık sanayisi, 2020'de Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 1.3'ünü oluştururken, önceki seneye göre yüzde 4 azalmayla üreticiler için en büyük pazarın ise 784.2 milyon dolarlık satışla ABD olduğu öğrenildi.

En büyük ihracat pazarları

İkinci büyük ihracat pazarı ise bir önceki yıla göre yüzde 194 artışla Azerbaycan oldu. Türkiye'nin Azerbaycan'a yönelik ihracatı 2020 yılında 260.8 milyon dolara ulaştı.

Bir diğer önemli pazar ise, 200.2 milyon dolarlık hacimle 2019'a göre yüzde 51 artış görülen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu.

Yerel olarak üretilen sistemlerin payı yüzde 70'e çıktı

Yerel olarak üretilen sistemler ise, 2002'deki yüzde 35'lik orana kıyasla iki katına çıkarak ihtiyaçların yüzde 70'ini karşılar hale geldi. Aynı dönemde, savunma tedarik programlarının sayısı 66'dan 700'ün üzerine çıktı. Sözleşmelerin toplam değeri ise 5.5 milyar dolardan 70 milyar dolara ulaştı.

Öte yandan, savunma ve havacılık endüstrisi cirosu da 1 milyar doların altından 9 milyar doların üzerine çıktı ve ihracat da 248 milyon dolardan 2.7 milyar dolara çıktı.