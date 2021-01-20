BIST 1.569
DOLAR 7,40
EURO 8,95
ALTIN 443,69
HABER /  EKONOMİ

Savunma ihracatında yüzde 14.8 oranında düşüş! TİM açıkladı

2020'de Türkiye’nin savunma ve havacılık ihracatı 2.3 milyar dolar olarak gerçekleşti ve 2019'a göre yüzde 14.8 düşüş gösterdi.

Abone ol

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), koronavirüs nedeniyle getirilen kısıtlamalar sonucunda yaşanan aksamaların ihracatta düşüşe neden olduğunu söyledi. Defensenews'ten Burak Ege Bekdil'in haberine göre, savunma ve havacılık sanayisi, 2020'de Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 1.3'ünü oluştururken, önceki seneye göre yüzde 4 azalmayla  üreticiler için en büyük pazarın ise 784.2 milyon dolarlık satışla ABD olduğu öğrenildi. 

En büyük ihracat pazarları

İkinci büyük ihracat pazarı ise bir önceki yıla göre yüzde 194 artışla Azerbaycan oldu. Türkiye'nin Azerbaycan'a yönelik ihracatı 2020 yılında 260.8 milyon dolara ulaştı.

Bir diğer önemli pazar ise, 200.2 milyon dolarlık hacimle 2019'a göre yüzde 51 artış görülen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu. 

Yerel olarak üretilen sistemlerin payı yüzde 70'e çıktı

Yerel olarak üretilen sistemler ise, 2002'deki yüzde 35'lik orana kıyasla iki katına çıkarak ihtiyaçların yüzde 70'ini karşılar hale geldi. Aynı dönemde, savunma tedarik programlarının sayısı 66'dan 700'ün üzerine çıktı. Sözleşmelerin toplam değeri ise 5.5 milyar dolardan 70 milyar dolara ulaştı.

Öte yandan, savunma ve havacılık endüstrisi cirosu da 1 milyar doların altından 9 milyar doların üzerine çıktı ve ihracat da 248 milyon dolardan 2.7 milyar dolara çıktı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Yüzbinlerce kamu çalışanına ikramiye müjdesi! 2021 ilk ödeme tarihi belli oldu Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Rekora koşuyor! BiP'in Türkiye dışındaki yeni kullanıcı sayısı 8 milyona yaklaştı
Kocaeli'de gören telefona sarıldı: Hemşehrilerim adına üzgünüm bu güzelliği göremiyorlar
Yoğun bakım doktoru Deniz Heppekcan'ın "Oh be" paylaşımı sevindirdi
Osmaniye'de adres soranlardan bıktı! Bu tabelayı yaptırdı
Fenerbahçe, Sivasspor deplasmanında
Engin Akgün kimdir ne iş yapar kiminle evli eşi
Sabah yazarı Engin Ardıç, Cem Uzan ve Can Ataklı'ya çaktı: Bekle bakalım...
AB'den ABD'ye: 4 yıl sonra Beyaz Saray'da bir dostumuz var
Yunanistan'dan görüşme öncesi ağır tahrik! Türkiye savaş sebebi saymıştı
Karne hesaplama 2021 e okul VBS karne notları sorgulama
Yorumlar 1 yorum