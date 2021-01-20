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İran'da en güçlü çocuk ilan edildi! Bakın kaç kilo kaldırdı

Demirören Haber Ajansı

İRAN'da 10 yaşındaki halterci Yeganeh Bandekhoda, kaldırdığı 33 kg ağırlıkla ülkesinde "en güçlü çocuk" ilan edildi.

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İran'da yaşayan 10 yaşındaki  halterci Yeganeh Bandekhoda halterde gösterdiği performansıyla hem yaşıtlarına hem de profesyonel haltercilere taş çıkartıyor. Ülkenin Shooshtar kentinde yaşayan Bandekhoda, 4 yıl önce başlatığı halter sporuna aralıksız devam ediyor. Küçük haltercinin antrenörlüğünü yapan babası yerel medyaya yaptığı açıklamada "Daha önce Shooshtar ilinde halter koçuydum. Ve kulübe gittiğimde bazen Yeganeh'i çocukların eğitim alanına götürürdüm. Çocukları eğitirken Yeganeh'in ağırlıklarla oynadığını gördüm ve izledim. Çocuklarla pratik yapmaya gittiğim seansların çoğunda Yeganeh'in de çalıştığını gördüm. Çok çabuk öğrendi" dedi.

Altı yaşındayken haltere başlayan Bandekhoda'nın koparmada 33 kg ağırlığı kaldırabiliyor. İran'da birden fazla ödülü bulunan Yeganeh ülkesinde "en güçlü çocuk" ilan edidi. Küçük halterci yaşıtlarına "Ufak yaşta sporla tanışmak yaşam kalitesini yükseltir. Özgüveni kazanmak için her türlü spor yapılmalı" tavsiyesinde bulundu.

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