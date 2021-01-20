Fatih Terim'i çileden çıkaran isim: Gönderin gitsin

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Beşiktaş derbisinde kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakan Diagne için “Gönderilsin” notunu yönetime iletti.

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Galatasaray'da transfer çalışmaları yoğun şekilde devam ederken takımdan ayrılacak isimler de büyük önem taşıyor. Süper Lig'de son olarak Beşiktaş'a deplasmanda 2-0 mağlup olarak zirve yarışında yara alan Galatasaray'da birkaç ayrılığın yaşanması an meselesi... UEFA ile yapılan anlaşma gereği satmadan oyuncu transfer edemeyen Galatasaray'da gönderilecek ilk isim netleşti.

Parasına bakmadan satılacak

Milliyet'in haberine göre; satmadan alamayacağı için transferde büyük bir sıkıntı yaşayan Galatasaray, hem kendine yer açmak hem de mali anlamda kurtarmak için Mbaye Diagne’yi, parasına bakmadan satacak. Bununla ilgili menajeriyle bir görüşme yapan sarı-kırmızılılar, 5-6 milyon euro düzeyinde bir bedel karşılığında Senegalli golcüyü gönderecek.

Terim'in canını sıktı

Kasımpaşa’dan büyük umutlarla transfer edilen ve fesih bedeli için toplamda 13 milyon ödeyen Galatasaray, Diagne’de aradığını bir türlü bulamadı. Geldiği sezon Süper Lig’de gol kralı olmasına rağmen hayal kırıklığı yaşatan, daha sonra kiralanarak takımdan uzaklaştırılan sarı-kırmızılı futbolcunun istikrarsız tavrı, Teknik Direktör Fatih Terim’in canını iyice sıktı. Son oynanan Beşiktaş derbisinde kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakan Senegalli oyuncunun kendisine faydalı olamayacağını gören Terim, “Gönderilsin” notunu yönetime iletti. Ancak bu, çok da kolay olmayacak.

ÇİN'den talibi var

Premier Lig’de düşmeme mücadelesi veren West Bromwich Albion’dan sonra, Çin’den bir takım da Diagne’ye talip oldu. Sarı-kırmızılı yönetim, 27 yaşındaki oyuncuyu 5-6 milyon euroya bırakabileceğini menajerine iletti. Diagne’yi gözden çıkaran sarı-kırmızılılar, gelecek parayla devre arası düşündüğü hamleleri gerçekleştirecek. Çin’den gelen teklifin daha cazip olmasına rağmen Diagne’nin Premier Lig’de oynamak istediği öğrenildi. 27 yaşındaki futbolcunun bu nedenle West Bromwich’in teklifine sıcak baktığı belirtildi.

Emre Akbaba topun ağzında

Transferi Galatasaray ile Fenerbahçe arasında krize neden olan ancak tercihini sarı-kırmızılı takımdan yana kullanan Emre Akbaba, yaşadığı ağır sakatlıkların da etkisiyle beklentilerin altında kaldı. Bir türlü forma tutup beklenen katkıyı veremeyen milli futbolcu ile yolların ayrılması gündemde. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 28 yaşındaki orta saha ile henüz yeni kontrat yapılmadı. Yıllık 9.2 milyon euro kazanan Akbaba'nın gönderilecek bütçede yer açılması planlanıyor.