Baraj dizisi Zahra kim oynuyor gerçek adı nedir?

FOX ekranlarının son haftalarda entrikanın dozunu iyice abartan dizisi Baraj'da öne çıkan karakterlerden biri de Zahra karakterine hayat veren İman Casablanca oldu. Peki kimdir İman Casablanca, kaç yaşında, aslen nereli ve İman Casablanca hangi dizilerde rol aldı?

FOX ekranlarında yayınlanan dizi Baraj, entrikaları ile seyircinin başını döndürdü. Gizem Karaca'nın katılması ile birlikte yeniden yükselişe geçen dizi, konusu kadar oyuncu kadrosu ile de takip ediliyor.

Yeni oyuncuları kadrosuna dahil ederek kaybettiği seyircisini yeniden kazananan dizi, 1977 yapımlı, başrollerinde Türkan Şoray ve Tarık Akan’ın oynadığı “Baraj” isimli filmin dizi uyarlaması olarak izleyici karşısına çıkıyor. Nazım’ın (Feyyaz Duman), internette bir arkadaşlık sitesinde Nehir’le (Biran Damla Yılmaz) tanışma hikayesi konu alınıyor.

Güzelliği, görüntüsü kadar oyunculuk performansı ile de çıtayı son haftalarda iyice yükselten İman Casablanca, sosyal medyanın da dün akşam gündeminde yer aldı.

Güzelliği ile ekran başındakileri kendine hayran bırakan Zahra yani İman Casablanca meğer tescilli güzelmiş. Dizi sayesinde yıldızı parlayan İman'ı instagram hesabında 411 kişi takip ediyor ve her pozuna beğeni yorum yağıyor.

İmam Casablanca kimdir sorusunun yanıtını vermeden önce dizide hayat verdiği Zahra kim ona bakalım...

Baraj inşaatında çalışan aşçı Halil'in karısıdır. 20-25 yaşları arasında genç, güzel ve alımlı bir kadındır. Flörtleşmeyi sever. Barajdaki tüm erkeklerin göz hapsindedir. Kocası Halil'e karşı bir aşk, bağlılık hissetmemektedir.

Barajdan kurtulma hayalleri kurmaktadır. Bu hayallerine ulaşmak için ilk gördüğü anda beğendiği Tarık'ı kullanmak ister. Zamanla Tarık'a saplantılı bir aşk hissetmeye başlayacak ve Tarık, Nehir aşkı için ciddi bir tehlike oluşturacaktır.

Peki tescilli güzel İman Casablanca kaç yaşında, aslen nereli ve hangi dizilerde rol aldı:

Faslı Arap model ve dizi film oyuncusu. 1.75 cm boyundadır. 1999, Fas doğumlu. Babası komiser ve annesi ise Fransızca öğretmenidir. 6 kardeşli bir ailede büyüdü.

Fas'ta matematik mühendisliği okuyan Casablanca, Arapça, Fransızca, Türkçe ve Farsça olmak üzere toplam dört dil biliyor.

Best Model of the World 2018 birincisi olan Iman Casablanca Dört dil bilen uluslararası bir oyuncudur. Matematik mühendisi olan Iman Casablanca iyi Türkçe'si ile dikkat çekmektedir. Iman Casablanca 2018'de Türk Hava Yollarında Kabin Memuru olarak çalışmıştır.

2019 yılında Uykusuzular Kulübü dizisi oyuncu kadrosunda yer aldı. 2020 yılında rol aldığı Baraj dizisinde Ümran karakterini canlandırdı. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.

Rol Aldığı Diziler:

Yasak Elma (2019-2020)

Baraj (Ümran, 2020)

Uykusuzular Kulübü (2019)