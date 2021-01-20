Omar Elabdellaoui'ye sarılan Fatih Terim'in gözleri doldu
Galatasaray'ın yılbaşı gecesi yaralanan futbolcusu Omar Elabdellaoui, Denizlispor maçı öncesinde takım arkadaşlarına başarılar diledi. Omar’ın ziyaretinde Fatih Terim duygusal anlar yaşadı.Abone ol
Yılbaşı gecesi suratına havai fişek patlaması sonucu ağır yaralanan ve gördüğü tedavi sonrasında taburcu olan Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui, takım arkadaşlarını ziyaret etti.
Omar Elabdellaoui'nin ziyareti sırasında futbolcusuna sarılan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in gözleri doldu. Tecrübeli çalıştırıcının duygusal anlar yaşadığı görüldü.
Omar Elabdellaoui, Denizlispor maçı öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri’ne gelerek teknik direktörümüz Fatih Terim’e ve takım arkadaşlarına başarılar diledi. 🧿 pic.twitter.com/UQd7hPogyP— Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) January 20, 2021