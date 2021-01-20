BIST 1.557
DOLAR 7,45
EURO 9,02
ALTIN 442,38
HABER /  GÜNCEL

Eskişehir'de SGK'yı zarara uğrattılar! 'Sahte sigortalı' operasyonunda 26 gözaltı

Demirören Haber Ajansı

ESKİŞEHİR’de şüphelilerin kurdukları sahte çağrı merkezi şirketi üzerinden 87 kişiyi çalışmadıkları halde sigortalı gösterdiği tespit edildi. Sosyal Güvelik Kurumu’nu (SGK) zarara uğrattığı belirlenen 26 şüpheli kapsamlı operasyonla gözaltına alındı. Sahte sigortalı kişiler, emeklilik hakkının yanı sıra süt izni, doğum parası, sağlık ve medikal yardım gibi imkanlardan da faydalanmış.

Abone ol

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kurulan sahte şirketler üzerinden çalışmayan kişilerin sigortalı olarak gösterildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde asayiş şubesince kurulan özel ekip, yaklaşık 3 aylık soruşturma sonunda düzenlenen operasyonla, 26 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğrattıkları ve nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla ifadeleri alınan şüphelilerden 21’i serbest bırakıldı, 4 şüphelinin işlemlerinin ise sürdüğü kaydedildi.

Sahte sigorta ile tüm imkanlardan yararlandılar                                              Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden H.Ş, E.K., İ.Y.Ö., S.Ç. ve Ö.U.'nun kurdukları sahte çağrı merkezi şirketinde 87 kişiyi çalışmadığı halde sigortalı gösterdiği belirlendi. Ayrıca sahte sigortalı kişilerin emeklilik hakkının yanı sıra süt izni, doğum parası, sağlık ve medikal yardım gibi imkanlardan da faydalandığı ortaya çıktı.

Evleri şirket olarak gösterdiler                                                                            Şüphelilerin sahte sigortalılar üzerinden İŞKUR'dan da işbaşı eğitim programı, işsizlik maaşı ve prim aldıkları tespit edilirken, şirket adresi olarak gösterilen adreslerin farklı kişilere ait evler olduğu belirlendi.

Kamuda çalışma cezasından kaçtılar                                                                  Polis ekiplerince yapılan incelemede şüphelilerin, işledikleri suçlar nedeniyle haklarında denetimli serbestlik yasası kapsamında kamuda çalışma cezası alan 6 kişiye sahte evrak düzenleyerek sabit bir işte çalışıyor gösterdikleri ve bu sayede hükümlülükten muaf tutuldukları anlaşıldı. Kurulan sahte çağrı merkezleri üzerinden sigorta yapan şüphelilerin kamu kurumlarını yüksek miktarda zarara uğrattıkları belgelenirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Dünyanın en eskisi keşfedildi: Yapısı çok karmaşık çözülmesi zaman aldı
Hepsi birbirinden değerli! Nevşehir'de 90 parça ele geçirildi
Gaziantep'te 2 kardeş yanarak can verdiler: Canımı ortaya koydum ama...
Seçilmiş Başkan Joe Biden'ın ilk gün kararları... Trump'ın tartışmalı icraatlarını iptal edecek
Baraj dizisi Zahra kim oynuyor gerçek adı nedir?
Gaziantep'ten Türkiye’ye örnek olacak proje! Tek bir yerde toplanıyor
Fatih Terim'i çileden çıkaran isim: Gönderin gitsin
Alyans tartışması çıktı! İstanbul'da astım hastası eşini feci şekilde öldürdü
FETÖ, ortaokul yıllarından itibaren eğitti! 'Kozmik imam' yatak odalarına kadar aramış
Sivasspor-Fenerbahçe maçı öncesi stattan ilginç görüntü
Yorumlar