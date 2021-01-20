Eskişehir'de SGK'yı zarara uğrattılar! 'Sahte sigortalı' operasyonunda 26 gözaltı

ESKİŞEHİR’de şüphelilerin kurdukları sahte çağrı merkezi şirketi üzerinden 87 kişiyi çalışmadıkları halde sigortalı gösterdiği tespit edildi. Sosyal Güvelik Kurumu’nu (SGK) zarara uğrattığı belirlenen 26 şüpheli kapsamlı operasyonla gözaltına alındı. Sahte sigortalı kişiler, emeklilik hakkının yanı sıra süt izni, doğum parası, sağlık ve medikal yardım gibi imkanlardan da faydalanmış.

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Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kurulan sahte şirketler üzerinden çalışmayan kişilerin sigortalı olarak gösterildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde asayiş şubesince kurulan özel ekip, yaklaşık 3 aylık soruşturma sonunda düzenlenen operasyonla, 26 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğrattıkları ve nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla ifadeleri alınan şüphelilerden 21’i serbest bırakıldı, 4 şüphelinin işlemlerinin ise sürdüğü kaydedildi.

Sahte sigorta ile tüm imkanlardan yararlandılar Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden H.Ş, E.K., İ.Y.Ö., S.Ç. ve Ö.U.'nun kurdukları sahte çağrı merkezi şirketinde 87 kişiyi çalışmadığı halde sigortalı gösterdiği belirlendi. Ayrıca sahte sigortalı kişilerin emeklilik hakkının yanı sıra süt izni, doğum parası, sağlık ve medikal yardım gibi imkanlardan da faydalandığı ortaya çıktı.

Evleri şirket olarak gösterdiler Şüphelilerin sahte sigortalılar üzerinden İŞKUR'dan da işbaşı eğitim programı, işsizlik maaşı ve prim aldıkları tespit edilirken, şirket adresi olarak gösterilen adreslerin farklı kişilere ait evler olduğu belirlendi.

Kamuda çalışma cezasından kaçtılar Polis ekiplerince yapılan incelemede şüphelilerin, işledikleri suçlar nedeniyle haklarında denetimli serbestlik yasası kapsamında kamuda çalışma cezası alan 6 kişiye sahte evrak düzenleyerek sabit bir işte çalışıyor gösterdikleri ve bu sayede hükümlülükten muaf tutuldukları anlaşıldı. Kurulan sahte çağrı merkezleri üzerinden sigorta yapan şüphelilerin kamu kurumlarını yüksek miktarda zarara uğrattıkları belgelenirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.