Ahmet Davutoğlu'ndan Erdoğan'a 'Özdağ' tepkisi! Kendinize gelin sayın Cumhurbaşkanı...

Partisinin il başkanları toplantısında konuşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun gündeminde Özdağ'a yapılan saldırı vardı. Erdoğan'a yüklenen Davutoğlu, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde tarafsız ve bağımsız yargı var diyorsun, neresi tarafsız, neresi bağımsız? Adaleti ipotek altına almaya kalkışanlar olursa Dicle kenarındaki kuzunun hukuku korunabilir mi? Kendinize gelin, Sayın Cumhurbaşkanı.' dedi.

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin il başkanları toplantısında son dönemde siyasilere ve gazetecilere yönelik yapılan saldırılar üzerinden sert açıklamalarda bulundu.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a yapılan saldırıdan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sorumlu tutan Davutoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanı son dönemde alışkanlık edindi, istediği konuyu istediği kadar gündemde tutuyor, girmek istemediği konuya da ülke yangın yerine dönse de girmiyor. Selçuk Özdağ'ın temiz kanı döküleli 5 gün oldu ama Cumhurbaşkanı'ndan kamuya dönük bir açıklama yok. Ama üç kişi onu eleştirse hemen ‘terörist’ diye konuşmaya başlar. Herhangi bir yerde birisi bir soru sorsa ‘eyy’ diye hitap etmeye başlar. Ankara sokağından siz sorumlusunuz. Hesap sorması gereken sizsiniz, hesap vermesi gereken de sizsiniz. Şimdi hesap sorulması gereken iki kişi söyleyeceğim size" dedi.

‘İçişleri Bakanı'nı muhatap almam''

Selçuk Özdağ'a yapılan saldırılar üzerinden tepkisini sürdüren Davutoğlu, şu şekilde konuştu:

Sayın İçişleri Bakanı'nı bir çağırın. Deyin ki ‘hangi bilgiyle Selçuk Özdağ'a yapılan saldırının bireysel tepki olduğunu söyledin. Şu bilgileri ver de ben de paylaşayım kamuoyuyla’ Ben Sayın İçişleri Bakanı'nı da muhatap almam, Cumhurbaşkanı'na soruyorum. Net cevap istiyorum. Bu bireysel bir tepki midir, mazur mu görülmelidir? Yoksa organize senkronize bir terör faaliyeti midir? Ben size söyleyeyim kanaatimi, milletin de kanaati budur, bu organize ve senkronize bir terör faaliyetidir.

"Yargı tehdit edildi''

Siyasilere ve gazetecilere yönelik saldırıların sonrasında yargının tehdit edildiğini belirten Davutoğlu, "Bir gazeteci ile siyasetçi yayınladıkları röportaj dolayısıyla aynı gün 2 saat arayla saldırıya uğramışsa buna organize suç denir. Orhan (Uğuroğlu) beyi ifade için 7-8 saat bekletirken, ona saldıranları 4 saatte bırakıyorlar. Kimdir bunların arkasındakiler? Çağırın Adalet Bakanı'nızı. Bu ülkede ilk kez milletvekilleri yürütülmekte olan bir soruşturma ile ilgili Cumhuriyet Başsavcısı'nı açık bir şekilde tehdit etti. Sorun Adalet Bakanı'na, nerede yaşıyoruz? Cumhuriyet Başsavcıları'nın önünde ‘Cumhuriyet’ ifadesi var, Cumhuriyet'in teminatı altındalar da onun için var. Kim bunları tehdit ediyor Sayın Bakan? Bir bakın şunların hesabına, bir soruşturma başlattınız mı? Ne yaptınız bu savcıları tehdit edenlere?" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'a tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vesayet altında olduğunu da belirten Davutoğlu, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde tarafsız ve bağımsız yargı var diyorsun, neresi tarafsız, neresi bağımsız? Adaleti ipotek altına almaya kalkışanlar olursa Dicle kenarındaki kuzunun hukuku korunabilir mi? Kendinize gelin, Sayın Cumhurbaşkanı. Bunları yapamayacağınızı ben biliyorum. Çünkü vesayet altındasınız. Mesela Uygurlardan bahsedemezsiniz. Dünya soykırım ilanları yapıyor, bizim parlamentoda bile konuşulamıyor. Çünkü üzerinizde Perinçek vesayeti var" diye konuştu.