AK Parti'li Akbaşoğlu açıkladı: Hayvan haklarını önümüzdeki haftalarda yasalaştıracağız

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, “Hayvan hakları ile ilgili çalışmalar yapıldı. Önümüzdeki haftalarda sıraya almak suretiyle yasalaştıracağız” açıklaması yaptı.

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AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında İnsan Hakları Eylem Planı'na ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Akbaşoğlu, planın son noktaya gelmek üzere olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyu ile paylaşılacağını söyledi.

"Önümüzdeki haftalarda yasalaştıracağız"

‘Hayvan hakları’ ile ilgili çalışmalar da yapıldığına işaret eden Akbaşoğlu, “Önümüzdeki haftalarda sıraya almak suretiyle yasalaştıracağız” diye konuştu.