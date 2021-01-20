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4 büyüklerin peşindeki Ahmed Kutucu kararını verdi

Türkiye’den 4 büyük kulübün talip olduğu Ahmed Kutucu kararını verdi.

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Ahmed Kutucu’nun menajeri Ersin Akan genç futbolcunun geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu: “Ahmed, genç ve çok potansiyelli bir futbolcu. Kendisine Türkiye’den de olmak üzere sayısız teklif geldi. Hollanda ve Belçika takımlarından da bir çok takım ilgileniyor. Bu iki lig futbolcuların gelişimi açısından çok değerli. Ahmed Kutucu ve kulübü de buna inanıyor ve kararını bu yönde verdi. Büyük ihtimalle kariyerini kiralık olarak bu iki ligden birinde sürdürecek.”  

20 yaşındaki futbolcuya Fenerbahçe, Trabzonspor, Galatasaray ve Beşiktaş da talip olmuştu.  

Ahmed Kutucu, genç yaşına rağmen Bundesliga’da 42 maçta forma giydi. Milli futbolcu, santrfor, sağ kanat ve forvet arkası pozisyonlarında görev yapabiliyor.

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