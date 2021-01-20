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Lukas Podolski'den Mesut Özil yorumu

Bir dönem Arsenal'de Mesut Özil ile forma giyen Lukas Podolski, Özil'in Topçular'dan ayrılmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi.

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Bir dönem Arsenal'de top koşturan ve şuan Fraport TAV Antalyaspor forması giyen Lukas Podolski, Bild'e röportaj verdi. 35 yaşındaki oyuncu, Mesut Özil'in Arsenal'den ayrılıp Türkiye yolunu tutmasının önemli olduğunu söyledi.

Biri Galatasaray'da olmak üzere Türkiye'de 3. sezonunu geçiren Alman oyuncu, "Mesut'un Arsenal'den ayrılıp Türkiye'de bizimle oynayacak olmasından dolayı memnunum. Henüz 32 yaşında ve hala en iyi döneminde. Onun varlığı lig için bir kazanç" dedi.

Lukas Podolski, Arsenal'da Mart'tan beri forma şansı bulamayan Özil'in yeniden sahalara döneceği için mutlu olduğunu söyledi. Alman forvet, "Mesut ve Arsenal arasındaki durumun böyle sonlanması bir utanç. Amatör bir şekilde oynamasına izin vermediler. Artık Mesut sonunda sevdiği şeyi yapacak: futbol oynamak" diye konuştu.

Kulüp yöneticilerinin davranışları hakkında da konuşan Podolski, "Süper Lig'de yeniden aynı şeyler oluyor. Kulüp başkanları taraftarı rahatlatmak için büyük oyuncular getiriyor" diye konuştu.

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