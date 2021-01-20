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Hazine'den 3.5 milyar dolarlık çift dilim tahvil ihracı

Hazine ve Maliye Bakanlığının dolar cinsinden 2026 ve 2031 vadeli çift dilim tahvil ihracında toplam miktar 3 milyar 500 milyon dolar oldu.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan duyuruda, 2021 yılı dış finansman programı çerçevesinde, dolar cinsinden 2026 ve 2031 vadeli çift dilim bir tahvil ihracı için 19 Ocak 2021 tarihinde Citi, Goldman Sachs ve JP Morgan'a yetki verilmişti.

Söz konusu ihracın aynı gün sonuçlandığına ve ihraç miktarının toplam 3 milyar 500 milyon dolar olarak gerçekleştiğine işaret edilen duyuruda, şunlar kaydedildi:

Tahvilin getiri ve kupon oranı
"İhraç tutarı 26 Ocak 2021 tarihinde hesaplarımıza girecektir. Ocak 2026 vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 4,75, getiri oranı yüzde 4,9 olarak, haziran 2031 vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 5,875, getiri oranı ise yüzde 5,95 olarak gerçekleşmişti. Toplam yatırımcı talebi, uluslararası sermaye piyasalarında şu ana kadar gerçekleştirdiğimiz ihraçlara gelen en yüksek yatırımcı talebidir."

Toplam 3 milyar 500 milyon dolar finansman sağladı
Duyuruda, tahvil dilimlerine toplamda 300'den fazla yatırımcının 15 milyar doların üzerinde talep gösterdiği belirtilerek "Tahvilin yüzde 35'i İngiltere, yüzde 33'ü ABD, yüzde 16'sı diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 10'u Türkiye ve yüzde 6'sı diğer ülkelerdeki yatırımcılara satılmıştır. Bu tahvil ihracıyla 2021 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam 3 milyar 500 milyon dolar tutarında finansman sağlanmıştır." ifadelerini kullanıldı.

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