Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a Mesut Özil göndermesi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Mesut Özil için yaptığı "Onlar elin oğlu, Mesut evin oğlu" açıklamasına değinen Mustafa Cengiz "Aslını, belli bir Türklüğünü reddedip gelene 'Evin oğlu' dememek gerekir." ifadelerini kullandı.

Galatasaray, "AslanGibiSponsor" hashtag'i ile kulübe bağış yaparak destek olmak isteyen taraftarları için hesap numaraları yayımladı. Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ise gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mustafa Cengiz konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Öyle büyük, öyle şanlı bir taraftar grubuna sahibiz ki. Gecenin 1'i ya da 2'siydi, mesajlar üst üste gelince beni uyardılar, 'Twitter'a bak' dediler. Bir hashtag gördüm, taraftar bir topic açmış. "AslanGibiSponsor" diye. Bunun aslı, Galatasaray'a maddi destek. Müthiş duygulandım. Yorumları okudum. Genel olarak taraftarımızın kulübe, maddi duruma sahip çıkmaya çalıştığını gördüm. 'Aslan gibi sponsor' diyorlar. Çok duygulandım. Gönlüm bu hashtag'in sevinçciyle kanatlandım. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bu konuşmadan sonra Euro ve TL olarak IBAN numaraları yayınlanacak. SMS ile destek de olacak. İlk destek olarak ben 500 bin TL bağışlıyorum. Değerleri taraftarlarımızı, izinleri olursa sitemizde yayınlayacağız. Abdurrahim Albayrak da 500 bin TL bağışlıyor. Ağaların eli tutulmaz" dedi.

Galatasaray Spor Kulübü’ne bağış yaparak destek olmak isteyen taraftarlarımız için hesap numaralarımız aşağıdaki gibidir. #AslanGibiSponsor pic.twitter.com/0rH2NNeZDR — Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) January 20, 2021

''Aslını, belli bir Türklüğünü reddedip gelene 'Evin oğlu' dememek gerekir''

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Mesut Özil için yaptığı "Onlar elin oğlu, Mesut evin oğlu" açıklamasına değinen Mustafa Cengiz "Ali Koç ile kişisel hiçbir problemim yok. Futbol konuşmadan saatlerce konuşabiliyoruz. Ama kullandığı bir söz beni rahatsız etti. Bir transfere, değerli bir transfer, Türk futbolunun marka gücünü yükseltecek bir transfer. Benim itirazım yok. İyi bir futbolcu. Aslını, belli bir Türklüğünü reddedip gelene 'Evin oğlu' dememek gerekir. O zaman elin oğlu kim? Bu bir ayrımcılıktır. Türk futbolunda böyle bir çığır açmayalım. TFF bu ayrımcılığa ne diyecek? Yoksa 'muz uzatma sağlığa faydalı mıdır?' diyecek" ifadelerini kullandı.

Transfer çalışmaları

Transfer çalışmalarıyla ilgili konuşan Cengiz "Sevgili hocamızın transfer talepleri açık. Bugün de temaslarımız ve görüşmelerimiz oldu o doğrultuda. Görüşmelerimiz devam ediyor. İnşallah bir noktaya geliriz. Bizim dünyamız Galatasaray; yatmıyoruz, uyumuyoruz. 24 saatimizi veriyoruz. Hayatımızı Galatasaray'a veriyoruz. Benimle, bizimle fotoğraf çektirmeden ve KAP'ta açıklanmadan hiçbir transfere inanmayın. Bütün söylenenler yanlış. Ağzımızdan duymadığınız sürece inanmayın. Transfer çalışmaları devam ediyor. Her gün, her saat bir şey olabilir. Her an transfer açıklayabiliriz!" dedi.

''UltrAslan'a da çatarken dikkatli olalım''

Mustafa Cengiz, ''Taraftar gruplarımız destek olmuşlar. UltrAslan da var. Sağ olsunlar. Ulaş Bayram rahmetli oldu, İzmir depremine yardım için gitti. Orada virüsü kaptı. Ulaş'ı şehit verdik. UltrAslan'a da çatarken dikkatli olalım. Ben de çatıyorum onlara ama haksızlık yapmayalım. Bu stat rengarenk süsleniyor, bunu kim yapıyor. İşini, gücünü bırakıp geliyor. Bundan para olan yok. Herkes hata yapabilir. Ben de pot kırmakta ünlüyüm. Sanırım şimdiye kadar kırmadım sanırım"