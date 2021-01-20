BIST 1.569
DOLAR 7,43
EURO 8,98
ALTIN 445,37
HABER /  FENERBAHÇE

Arsenal, Sokratis'in sözleşmesini feshetti

Arsenal, Sokratis Papastathopulos'un sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı. Sokratis'in adı Fenerbahçe ile de anılmıştı.

Abone ol

İngiltere premier Lig ekiplerinden Arsenal, Sokratis Papastathopulos'un sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı. Sokratis'in adı Fenerbahçe ile de anılmıştı.Yunan savunmacı için Napoli de devreye girmişti.

İngiltere’den gelen haberlere göre Sarı-Lacivertliler bu transferde avantajlı konumda. 32 yaşındaki oyuncunun, kariyerinin son bölümünde yedek beklemek yerine düzenli oynamak istediği belirtildi.

Sokratis, Napoli’de bunun olacağını düşünmüyor. Bu nedenle Fenerbahçe’ye daha sıcak bakıyor. Ayrıca Sarı-Lacivertliler’in sunduğu teklifin ekonomik olarak da İtalyan ekibinden çok daha iyi olduğu kaydedildi.

ÖNCEKİ HABERLER
DP Genel Başkanı Gültekin Uysal: Aşılamada basın çalışanlarına öncelik verilmesi talebimizdir
UEFA'da Yılın 11'i açıklandı
Melih Çardak kimdir dizileri hangisi Melih Çardak evli mi?
Mesut Özil Fenerbahçe için para basacak
Karamollaoğlu böyle sordu: Cumhurbaşkanı sessiz, biz kime güveneceğiz?
Hazine'den 3.5 milyar dolarlık çift dilim tahvil ihracı
Esnafa ve sanatkarlara gelir kaybı desteği ödemeleri bugün başladı
Samsunspor'un 32 yıllık acısı tazelendi
BluTV'ye 24 saatte ikinci yatırım! Dünya devinden sonra bakın kim ortak oldu
İzmir merkezli FETÖ operasyonu! Gözaltı sayısı 198 oldu
Yorumlar