Arsenal, Sokratis'in sözleşmesini feshetti

Arsenal, Sokratis Papastathopulos'un sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı. Sokratis'in adı Fenerbahçe ile de anılmıştı.

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İngiltere premier Lig ekiplerinden Arsenal, Sokratis Papastathopulos'un sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı. Sokratis'in adı Fenerbahçe ile de anılmıştı.Yunan savunmacı için Napoli de devreye girmişti.

İngiltere’den gelen haberlere göre Sarı-Lacivertliler bu transferde avantajlı konumda. 32 yaşındaki oyuncunun, kariyerinin son bölümünde yedek beklemek yerine düzenli oynamak istediği belirtildi.

Sokratis, Napoli’de bunun olacağını düşünmüyor. Bu nedenle Fenerbahçe’ye daha sıcak bakıyor. Ayrıca Sarı-Lacivertliler’in sunduğu teklifin ekonomik olarak da İtalyan ekibinden çok daha iyi olduğu kaydedildi.