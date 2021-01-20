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UEFA'da Yılın 11'i açıklandı

UEFA, Avrupa futbolunda 2020 yılının en iyi 11'ini açıkladı.

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Yaklaşık 6 milyon futbolseverin oylarıyla belirlenen kadroda, Şampiyonlar Ligi kupasının sahibi Bayern Münih'ten 4, Liverpool'dan 2, Barcelona, Real Madrid, Manchester City, Juventus ve Paris Saint-Germain'den birer isim yer aldı.

2020 UEFA Yılın 11'i şöyle;

KALECİ: Manuel Neuer (Bayern Münih)

SAVUNMA: Joshua Kimmich (Bayern Münih), Sergio Ramos (Real Madrid), Virgil van Dijk (Liverpool), Alphonso Davies (Bayern Münih)

ORTA SAHA: Thiago Alcantara (Bayern Münih/Liverpool), Kevin de Bruyne (Manchester City)

FORVET: Lionel Messi (Barcelona), Cristiano Ronaldo (Juventus), Robert Lewandowski (Bayern Münih), Neymar (Paris Saint-Germain).

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